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https://ria.ru/20210210/tort-1596738691.html
Блейк Лайвли похвасталась в Сети тортом в виде единорога
Блейк Лайвли похвасталась в Сети тортом в виде единорога
Американская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала выдающиеся кулинарные таланты, она выложила в своем инстаграме торт собственного приготовления похожий на... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T07:20
2021-02-10T07:20
культура
блейк лайвли
стиль жизни
новости культуры
райан рейнольдс (актер)
еда
кулинария
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала выдающиеся кулинарные таланты, она выложила в своем инстаграме торт собственного приготовления похожий на обильно украшенного единорога.Певица подписала видео, что "если знаменитый британский шеф-повар Пол Голливуд не пожмет мне руку, я увольняюсь".Торт по форме напоминает голову единорога с закрытыми глазами, он украшен розовой глазурью и множеством цветов. В инстаграме Лайвли, жена актера Райана Рейнольдса и мать троих его детей, старшему из которых шесть лет, часто пишет о любви к готовке.
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блейк лайвли, стиль жизни, новости культуры, райан рейнольдс (актер), еда, кулинария

Блейк Лайвли похвасталась в Сети тортом в виде единорога

07:20 10.02.2021
 
© @blakelively/InstagramСкриншот видео из Instagram Блейк Лайвли
Скриншот видео из Instagram Блейк Лайвли - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© @blakelively/Instagram
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала выдающиеся кулинарные таланты, она выложила в своем инстаграме торт собственного приготовления похожий на обильно украшенного единорога.
Певица подписала видео, что "если знаменитый британский шеф-повар Пол Голливуд не пожмет мне руку, я увольняюсь".
Торт по форме напоминает голову единорога с закрытыми глазами, он украшен розовой глазурью и множеством цветов.
В инстаграме Лайвли, жена актера Райана Рейнольдса и мать троих его детей, старшему из которых шесть лет, часто пишет о любви к готовке.
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КультураБлейк ЛайвлиСтиль жизниНовости культурыРайан Рейнольдс (актер)ЕдаКулинария
 
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