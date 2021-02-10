https://ria.ru/20210210/tort-1596738691.html

Блейк Лайвли похвасталась в Сети тортом в виде единорога

Блейк Лайвли похвасталась в Сети тортом в виде единорога

Американская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала выдающиеся кулинарные таланты, она выложила в своем инстаграме торт собственного приготовления похожий на... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T07:20

2021-02-10T07:20

2021-02-10T07:20

культура

блейк лайвли

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райан рейнольдс (актер)

еда

кулинария

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала выдающиеся кулинарные таланты, она выложила в своем инстаграме торт собственного приготовления похожий на обильно украшенного единорога.Певица подписала видео, что "если знаменитый британский шеф-повар Пол Голливуд не пожмет мне руку, я увольняюсь".Торт по форме напоминает голову единорога с закрытыми глазами, он украшен розовой глазурью и множеством цветов. В инстаграме Лайвли, жена актера Райана Рейнольдса и мать троих его детей, старшему из которых шесть лет, часто пишет о любви к готовке.

https://ria.ru/20200123/1563744948.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

блейк лайвли, стиль жизни, новости культуры, райан рейнольдс (актер), еда, кулинария