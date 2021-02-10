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Блейк Лайвли похвасталась в Сети тортом в виде единорога
Блейк Лайвли похвасталась в Сети тортом в виде единорога
Американская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала выдающиеся кулинарные таланты, она выложила в своем инстаграме торт собственного приготовления похожий на... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T07:20
2021-02-10T07:20
2021-02-10T07:20
культура
блейк лайвли
стиль жизни
новости культуры
райан рейнольдс (актер)
еда
кулинария
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала выдающиеся кулинарные таланты, она выложила в своем инстаграме торт собственного приготовления похожий на обильно украшенного единорога.Певица подписала видео, что "если знаменитый британский шеф-повар Пол Голливуд не пожмет мне руку, я увольняюсь".Торт по форме напоминает голову единорога с закрытыми глазами, он украшен розовой глазурью и множеством цветов. В инстаграме Лайвли, жена актера Райана Рейнольдса и мать троих его детей, старшему из которых шесть лет, часто пишет о любви к готовке.
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блейк лайвли, стиль жизни, новости культуры, райан рейнольдс (актер), еда, кулинария
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала выдающиеся кулинарные таланты, она выложила в своем инстаграме торт собственного приготовления похожий на обильно украшенного единорога.
Певица подписала видео, что "если знаменитый британский шеф-повар Пол Голливуд не пожмет мне руку, я увольняюсь".
Торт по форме напоминает голову единорога с закрытыми глазами, он украшен розовой глазурью и множеством цветов.
В инстаграме Лайвли, жена актера Райана Рейнольдса и мать троих его детей, старшему из которых шесть лет, часто пишет о любви к готовке.