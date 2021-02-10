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На Мосбирже стартовали торги паями ЗПИФН "ВТБ Капитал — Рентный доход"

На Мосбирже стартовали торги паями ЗПИФН "ВТБ Капитал — Рентный доход"

На Мосбирже в среду начались торги паями закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ВТБ Капитал – Рентный доход", сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:00

2021-02-10T18:00

2021-02-10T19:27

втб капитал

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На Мосбирже в среду начались торги паями закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ВТБ Капитал – Рентный доход", сообщает пресс-служба ВТБ. Фонд запущен в начале пошлого года, сумма чистых активов – более 5 миллиардов рублей. Инвестиционная стратегия фонда предполагает вложения в лучшие объекты коммерческой недвижимости и получение ежеквартального дохода от арендных платежей, а также дохода от продажи активов при завершении фонда. Листинг на бирже позволит участникам фонда претендовать на индивидуальный налоговый вычет.По словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента брокерского обслуживания Владимира Потапова, рынок коммерческой недвижимости – один из немногих сегментов, которые еще не восстановились от негативных последствий пандемии, поэтому спрос на такие продукты сейчас достаточно высок. "В 2020 году мы провели несколько раундов привлечения средств в фонд, увидели хороший интерес к продукту: в настоящий момент сумма чистых активов фонда уже выше 5 миллиардов рублей. Поэтому было принято решение о выводе фонда на биржу. Мы стараемся предоставить нашим клиентам возможность удобно, легко и быстро инвестировать средства в те продукты, которые актуальны для них, поэтому мы рады расширить линейку наших биржевых фондов за счет сектора недвижимости", - отметил Потапов.В свою очередь инвестиционный директор ВТБ Капитал Инвестиции Алексей Стрелецкий сообщил, что только в конце декабря был завершен сбор заявок на участие в дополнительной эмиссии фонда, в рамках которой было привлечено в фонд более 900 миллионов рублей. Пресс-служба информирует, что в декабре 2020 года были приобретены 45 тысяч квадратных метров складских площадей в крупнейших складских логопарках России. Инвесторы фонда ориентируются на пятилетней срок инвестирования с ожидаемой целевой доходностью от 10% годовых. Стоимость пая фонда в настоящий момент составляет немногим более 300 тысяч рублей.

https://realty.ria.ru/20210210/ipoteka-1596816666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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