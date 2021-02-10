Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/torgi-1596877075.html
На Мосбирже стартовали торги паями ЗПИФН "ВТБ Капитал — Рентный доход"
На Мосбирже стартовали торги паями ЗПИФН "ВТБ Капитал — Рентный доход"
На Мосбирже в среду начались торги паями закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ВТБ Капитал – Рентный доход", сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:00
2021-02-10T19:27
втб капитал
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594462357_0:83:2159:1297_1920x0_80_0_0_dd5124f2e9833784ba71708da36a09cd.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На Мосбирже в среду начались торги паями закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ВТБ Капитал – Рентный доход", сообщает пресс-служба ВТБ. Фонд запущен в начале пошлого года, сумма чистых активов – более 5 миллиардов рублей. Инвестиционная стратегия фонда предполагает вложения в лучшие объекты коммерческой недвижимости и получение ежеквартального дохода от арендных платежей, а также дохода от продажи активов при завершении фонда. Листинг на бирже позволит участникам фонда претендовать на индивидуальный налоговый вычет.По словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента брокерского обслуживания Владимира Потапова, рынок коммерческой недвижимости – один из немногих сегментов, которые еще не восстановились от негативных последствий пандемии, поэтому спрос на такие продукты сейчас достаточно высок. "В 2020 году мы провели несколько раундов привлечения средств в фонд, увидели хороший интерес к продукту: в настоящий момент сумма чистых активов фонда уже выше 5 миллиардов рублей. Поэтому было принято решение о выводе фонда на биржу. Мы стараемся предоставить нашим клиентам возможность удобно, легко и быстро инвестировать средства в те продукты, которые актуальны для них, поэтому мы рады расширить линейку наших биржевых фондов за счет сектора недвижимости", - отметил Потапов.В свою очередь инвестиционный директор ВТБ Капитал Инвестиции Алексей Стрелецкий сообщил, что только в конце декабря был завершен сбор заявок на участие в дополнительной эмиссии фонда, в рамках которой было привлечено в фонд более 900 миллионов рублей. Пресс-служба информирует, что в декабре 2020 года были приобретены 45 тысяч квадратных метров складских площадей в крупнейших складских логопарках России. Инвесторы фонда ориентируются на пятилетней срок инвестирования с ожидаемой целевой доходностью от 10% годовых. Стоимость пая фонда в настоящий момент составляет немногим более 300 тысяч рублей.
https://realty.ria.ru/20210210/ipoteka-1596816666.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594462357_51:0:1972:1441_1920x0_80_0_0_1f77cad5f7e67d15ad09cfa3774d2956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб капитал, втб, новости компаний - экономика

На Мосбирже стартовали торги паями ЗПИФН "ВТБ Капитал — Рентный доход"

18:00 10.02.2021 (обновлено: 19:27 10.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба ВТБСтарший вице-президент ВТБ Владимир Потапов
Старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : пресс-служба ВТБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На Мосбирже в среду начались торги паями закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ВТБ Капитал – Рентный доход", сообщает пресс-служба ВТБ.
Фонд запущен в начале пошлого года, сумма чистых активов – более 5 миллиардов рублей. Инвестиционная стратегия фонда предполагает вложения в лучшие объекты коммерческой недвижимости и получение ежеквартального дохода от арендных платежей, а также дохода от продажи активов при завершении фонда. Листинг на бирже позволит участникам фонда претендовать на индивидуальный налоговый вычет.
По словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента брокерского обслуживания Владимира Потапова, рынок коммерческой недвижимости – один из немногих сегментов, которые еще не восстановились от негативных последствий пандемии, поэтому спрос на такие продукты сейчас достаточно высок. "В 2020 году мы провели несколько раундов привлечения средств в фонд, увидели хороший интерес к продукту: в настоящий момент сумма чистых активов фонда уже выше 5 миллиардов рублей. Поэтому было принято решение о выводе фонда на биржу. Мы стараемся предоставить нашим клиентам возможность удобно, легко и быстро инвестировать средства в те продукты, которые актуальны для них, поэтому мы рады расширить линейку наших биржевых фондов за счет сектора недвижимости", - отметил Потапов.
В свою очередь инвестиционный директор ВТБ Капитал Инвестиции Алексей Стрелецкий сообщил, что только в конце декабря был завершен сбор заявок на участие в дополнительной эмиссии фонда, в рамках которой было привлечено в фонд более 900 миллионов рублей.
"Несмотря на все сложности 2020 года, мы уже приобрели в фонд качественные складские активы и продолжим приобретения в 2021 году. Новая возможность купить или продать паи на бирже позволит снизить срок инвестирования в продукт и сделать инструмент более ликвидным. Теперь получить доход от восстановления сектора коммерческой недвижимости от последствий пандемии стало еще проще", - сказал Стрелецкий.
Пресс-служба информирует, что в декабре 2020 года были приобретены 45 тысяч квадратных метров складских площадей в крупнейших складских логопарках России. Инвесторы фонда ориентируются на пятилетней срок инвестирования с ожидаемой целевой доходностью от 10% годовых. Стоимость пая фонда в настоящий момент составляет немногим более 300 тысяч рублей.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 13:39Льготная ипотека
ВТБ: продление льготной ипотеки не имеет смысла лишь в 10-15 регионах РФ
 
ВТБ КапиталВТБНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния