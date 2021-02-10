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В России разработали аппарат ИВЛ с безопасной томографией
В России разработали аппарат ИВЛ с безопасной томографией
Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" разработал первый в России аппарат искусственной вентиляции легких с функцией безопасной томографии, сообщает "Ростех". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:18
2021-02-10T13:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
холдинг швабе
ростех
технологии
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" разработал первый в России аппарат искусственной вентиляции легких с функцией безопасной томографии, сообщает "Ростех"."Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" разработал аппарат искусственной вентиляции легких, который одновременно с поддержкой дыхательных функций может осуществлять томографию органов грудной клетки и ежеминутно отслеживать их состояние… Российских аналогов устройства на данный момент не существует", — говорится в сообщении.Как сообщает "Ростех", аппарат "АИВЛ-01", созданный на Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова холдинга "Швабе", предназначен для проведения искусственной вентиляции легких взрослых и детей старше года в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Наличие модуля электроимпедансной томографии — особенность данного аппарата."Новая разработка — это действительно прорывной продукт, который не имеет аналогов на российском рынке. Она позволяет визуализировать наполнение легких в процессе дыхания, оценивать степень их поражения — в том числе при вирусных пневмониях", — прокомментировал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.Планируется выпуск как аппаратов ИВЛ со встроенным томографом, так и томографа как самостоятельного изделия, сообщает "Ростех". При этом прибор со встроенным томографом отличается компактностью. Это позволяет контролировать качество вентиляции легких без переключения между аппаратом ИВЛ и томографом и использовать прибор не только в стационаре, но и при транспортировке пациентов.Евтушенко отметил актуальность разработки аппарата в период пандемии COVID-19. "При этом метод томографии, применяемый в устройстве, не связан с облучением и не вредит здоровью", — добавил он.Опытный образец аппарата, как сообщается, уже изготовлен. Ведутся технические испытания для его регистрации в качестве медицинского изделия.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, холдинг швабе, ростех, технологии

В России разработали аппарат ИВЛ с безопасной томографией

10:18 10.02.2021 (обновлено: 13:07 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" разработал первый в России аппарат искусственной вентиляции легких с функцией безопасной томографии, сообщает "Ростех".
"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" разработал аппарат искусственной вентиляции легких, который одновременно с поддержкой дыхательных функций может осуществлять томографию органов грудной клетки и ежеминутно отслеживать их состояние… Российских аналогов устройства на данный момент не существует", — говорится в сообщении.
© Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова Аппарат ИВЛ с функцией томографии
Аппарат ИВЛ с функцией томографии - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова
Аппарат ИВЛ с функцией томографии
Как сообщает "Ростех", аппарат "АИВЛ-01", созданный на Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова холдинга "Швабе", предназначен для проведения искусственной вентиляции легких взрослых и детей старше года в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Наличие модуля электроимпедансной томографии — особенность данного аппарата.
"Новая разработка — это действительно прорывной продукт, который не имеет аналогов на российском рынке. Она позволяет визуализировать наполнение легких в процессе дыхания, оценивать степень их поражения — в том числе при вирусных пневмониях", — прокомментировал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
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Планируется выпуск как аппаратов ИВЛ со встроенным томографом, так и томографа как самостоятельного изделия, сообщает "Ростех". При этом прибор со встроенным томографом отличается компактностью. Это позволяет контролировать качество вентиляции легких без переключения между аппаратом ИВЛ и томографом и использовать прибор не только в стационаре, но и при транспортировке пациентов.
Евтушенко отметил актуальность разработки аппарата в период пандемии COVID-19. "При этом метод томографии, применяемый в устройстве, не связан с облучением и не вредит здоровью", — добавил он.
Опытный образец аппарата, как сообщается, уже изготовлен. Ведутся технические испытания для его регистрации в качестве медицинского изделия.
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