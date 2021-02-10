https://ria.ru/20210210/tomografiya-1596775324.html

В России разработали аппарат ИВЛ с безопасной томографией

В России разработали аппарат ИВЛ с безопасной томографией

Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" разработал первый в России аппарат искусственной вентиляции легких с функцией безопасной томографии, сообщает "Ростех". РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:18

2021-02-10T10:18

2021-02-10T13:07

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" разработал первый в России аппарат искусственной вентиляции легких с функцией безопасной томографии, сообщает "Ростех"."Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" разработал аппарат искусственной вентиляции легких, который одновременно с поддержкой дыхательных функций может осуществлять томографию органов грудной клетки и ежеминутно отслеживать их состояние… Российских аналогов устройства на данный момент не существует", — говорится в сообщении.Как сообщает "Ростех", аппарат "АИВЛ-01", созданный на Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова холдинга "Швабе", предназначен для проведения искусственной вентиляции легких взрослых и детей старше года в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Наличие модуля электроимпедансной томографии — особенность данного аппарата."Новая разработка — это действительно прорывной продукт, который не имеет аналогов на российском рынке. Она позволяет визуализировать наполнение легких в процессе дыхания, оценивать степень их поражения — в том числе при вирусных пневмониях", — прокомментировал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.Планируется выпуск как аппаратов ИВЛ со встроенным томографом, так и томографа как самостоятельного изделия, сообщает "Ростех". При этом прибор со встроенным томографом отличается компактностью. Это позволяет контролировать качество вентиляции легких без переключения между аппаратом ИВЛ и томографом и использовать прибор не только в стационаре, но и при транспортировке пациентов.Евтушенко отметил актуальность разработки аппарата в период пандемии COVID-19. "При этом метод томографии, применяемый в устройстве, не связан с облучением и не вредит здоровью", — добавил он.Опытный образец аппарата, как сообщается, уже изготовлен. Ведутся технические испытания для его регистрации в качестве медицинского изделия.

https://ria.ru/20200827/pribor-1576361483.html

https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576189559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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