https://ria.ru/20210210/temnota-1596751078.html

Специалист рассказал, когда смартфон умеет видеть в темноте

Специалист рассказал, когда смартфон умеет видеть в темноте

В камерах современных смартфонов есть немало скрытых от обычного пользователя систем и процессов, которые отвечают за упрощение и автоматизацию съёмки. Их можно РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T02:13

2021-02-10T02:13

2021-02-10T02:13

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

россия

смартфоны

технологии

общество

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Выявлены ситуации, когда смартфон умеет видеть в темноте

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В камерах современных смартфонов есть немало скрытых от обычного пользователя систем и процессов, которые отвечают за упрощение и автоматизацию съёмки. Их можно научить подключать функцию ночного видения, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов. Слабое место камер смартфонов в сравнении с профессиональными аппаратами — ночная съемка. "Причина кроется в компактных размерах. Сенсор в камере телефона очень мал, и пучок света, проходя через небольшие линзы, попадает на матрицу, состоящую из множества чувствительных пикселей", — поясняет эксперт. При этом во многих смартфонах существуют дополнительные сенсоры глубины пространства, вроде Tof или LiDAR, которые могут превратить устройство в настоящий прибор ночного видения. Обычно они нужны для быстрого определения расстояний до объектов с целью ускорения фокусировки. Но есть и другое применение."Если установить и включить специальную программу, которая, скорее всего, так и будет называться— ночное видение, то такое изображение в режиме реального времени будет отображаться на экране. Таким образом, даже в кромешной темноте можно будет видеть окружающее пространство", — подытожил Мясоедов.

https://ria.ru/20210209/smartfon-1596564933.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, смартфоны, технологии, общество