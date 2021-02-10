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Роскачество предупредило о возможной активизации мошенников в Telegram
Роскачество предупредило о возможной активизации мошенников в Telegram
Рост популярности мессенджера Telegram будет привлекать цифровых мошенников, поэтому не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, говорится в... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T08:30
2021-02-10T08:30
илья лоевский
роскачество
telegram (приложение)
google
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рост популярности мессенджера Telegram будет привлекать цифровых мошенников, поэтому не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, говорится в сообщении Роскачества."Telegram считается одним из самых технически защищенных мессенджеров в плане передачи информации, однако никакое шифрование не спасет от действий самого пользователя, который поддался на уловки социальной инженерии. Сейчас, на фоне массового прихода в Telegram новой аудитории, следует ожидать повышенной активизации мошенников", - приводятся в сообщении слова замруководителя организации Ильи Лоевского.Например, если предлагают воспользоваться сервисом или установить приложение, лучше скачать его софт самостоятельно через Google, изучив отзывы пользователей. Стоит осторожно относиться и к "экспертам" по инвестициям, криптоактивам и выгодным вложениям. "Не покупайтесь на обещание легкого заработка или предложение получить за вознаграждение статус квалифицированного инвестора. Абсолютное большинство таких предложений – мошенничество", - предупреждает Роскачество.Организация указывает и на риски сообщений от ненастоящей службы поддержки, которые ведут на якобы официальный канал платформы в Telegram. "Как правило заканчивается все так же фишинговой ссылкой, просьбой назвать код из SMS или предложением установить на смартфон приложение, которое окажется шпионом", - предупреждают эксперты.Через Telegram никогда и никому не надо платить комиссии и взносы, не надо пересылать свои платежные данные, а также не стоит пользоваться так называемыми "ботами для заработка": Роскачество отмечает, что в Telegram среди них встречаются мошеннические схемы. В случае, если просьба о помощи поступила от друга - проверьте, действительно ли он в ней нуждается, позвонив ему, говорится в сообщении.
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РИА Новости
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илья лоевский, роскачество, telegram (приложение), google, общество

Роскачество предупредило о возможной активизации мошенников в Telegram

08:30 10.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рост популярности мессенджера Telegram будет привлекать цифровых мошенников, поэтому не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, говорится в сообщении Роскачества.
"Telegram считается одним из самых технически защищенных мессенджеров в плане передачи информации, однако никакое шифрование не спасет от действий самого пользователя, который поддался на уловки социальной инженерии. Сейчас, на фоне массового прихода в Telegram новой аудитории, следует ожидать повышенной активизации мошенников", - приводятся в сообщении слова замруководителя организации Ильи Лоевского.
"Если вы хотите безопасно использовать Telegram, нужно знать основные правила цифровой безопасности, - говорится в сообщении. - Помните, что за вашу цифровую безопасность несете ответственность вы лично, а не онлайн-сервис, которым вы пользуетесь".
Например, если предлагают воспользоваться сервисом или установить приложение, лучше скачать его софт самостоятельно через Google, изучив отзывы пользователей. Стоит осторожно относиться и к "экспертам" по инвестициям, криптоактивам и выгодным вложениям. "Не покупайтесь на обещание легкого заработка или предложение получить за вознаграждение статус квалифицированного инвестора. Абсолютное большинство таких предложений – мошенничество", - предупреждает Роскачество.
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Организация указывает и на риски сообщений от ненастоящей службы поддержки, которые ведут на якобы официальный канал платформы в Telegram. "Как правило заканчивается все так же фишинговой ссылкой, просьбой назвать код из SMS или предложением установить на смартфон приложение, которое окажется шпионом", - предупреждают эксперты.
Через Telegram никогда и никому не надо платить комиссии и взносы, не надо пересылать свои платежные данные, а также не стоит пользоваться так называемыми "ботами для заработка": Роскачество отмечает, что в Telegram среди них встречаются мошеннические схемы. В случае, если просьба о помощи поступила от друга - проверьте, действительно ли он в ней нуждается, позвонив ему, говорится в сообщении.
 
Илья ЛоевскийРоскачествоTelegram (приложение)GoogleОбщество
 
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