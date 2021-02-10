https://ria.ru/20210210/telegram-1596766060.html

Роскачество предупредило о возможной активизации мошенников в Telegram

Роскачество предупредило о возможной активизации мошенников в Telegram

Рост популярности мессенджера Telegram будет привлекать цифровых мошенников, поэтому не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, говорится в... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T08:30

2021-02-10T08:30

2021-02-10T08:30

илья лоевский

роскачество

telegram (приложение)

google

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рост популярности мессенджера Telegram будет привлекать цифровых мошенников, поэтому не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, говорится в сообщении Роскачества."Telegram считается одним из самых технически защищенных мессенджеров в плане передачи информации, однако никакое шифрование не спасет от действий самого пользователя, который поддался на уловки социальной инженерии. Сейчас, на фоне массового прихода в Telegram новой аудитории, следует ожидать повышенной активизации мошенников", - приводятся в сообщении слова замруководителя организации Ильи Лоевского.Например, если предлагают воспользоваться сервисом или установить приложение, лучше скачать его софт самостоятельно через Google, изучив отзывы пользователей. Стоит осторожно относиться и к "экспертам" по инвестициям, криптоактивам и выгодным вложениям. "Не покупайтесь на обещание легкого заработка или предложение получить за вознаграждение статус квалифицированного инвестора. Абсолютное большинство таких предложений – мошенничество", - предупреждает Роскачество.Организация указывает и на риски сообщений от ненастоящей службы поддержки, которые ведут на якобы официальный канал платформы в Telegram. "Как правило заканчивается все так же фишинговой ссылкой, просьбой назвать код из SMS или предложением установить на смартфон приложение, которое окажется шпионом", - предупреждают эксперты.Через Telegram никогда и никому не надо платить комиссии и взносы, не надо пересылать свои платежные данные, а также не стоит пользоваться так называемыми "ботами для заработка": Роскачество отмечает, что в Telegram среди них встречаются мошеннические схемы. В случае, если просьба о помощи поступила от друга - проверьте, действительно ли он в ней нуждается, позвонив ему, говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/telegram-1595160070.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья лоевский, роскачество, telegram (приложение), google, общество