https://ria.ru/20210210/svetlakov-1596714867.html

Сергей Светлаков: на свиданиях должен быть креативный подход

Сергей Светлаков: на свиданиях должен быть креативный подход

В прокат выходит романтическая комедия "Love" — сборник новелл. Главные комедийные звезды страны — Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Ян Цапник, Мария... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T08:00

2021-02-10T08:00

2021-02-10T08:11

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит романтическая комедия "Love" — сборник новелл. Главные комедийные звезды страны — Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Ян Цапник, Мария Миронова, Екатерина Варнава — постарались сыграть романтику, за которую не будет стыдно.К релизу сценарист и актер фильма Сергей Светлаков дал интервью РИА Новости, рассказав о том, что такое идеальное свидание, как заставить зрителя смеяться, как изменился стендап за последние годы и почему ромком — непростой жанр.— Можно сказать, что "Love" — это "Реальная любовь" на русский лад?— Здесь может быть несколько референсов: "Четыре комнаты", "Отель "Гранд Будапешт", наши "Елки". Это такой замес: тут разные новеллы, много звезд, но все объединяет тема любви. В каждой сюжетной линии решаются какие-то проблемы, перипетии, связанные с этой темой.— Как возник замысел?— Зацепила идея, которую прислал молодой автор. Я поверил в нее и подумал, что хорошо было бы привязать фильм к празднику всех влюбленных. В процессе мы кое-что додумали: к мелодраматичности добавилась комедийность.Сама материя показалась современной. Нам сейчас настолько не хватает любви! Нас всех растаскивают на полтора метра друг от друга. Человек стал более одинок за последние полтора года. Так что фильм — результат тоски по чувствам, тактильности.— Фильм выходит ко Дню влюбленных. А что из себя представляет идеальное свидание, по вашему мнению?— Ой, это так индивидуально! Даже у одного человека могут быть разные мысли в разные дни. Зависит от того, кого он покоряет, если говорить со стороны мужчины. Тут должен быть креативный подход.Есть люди, которые по схемам проводят свои идеальные свидания. Но это не про меня. Мне кажется, самый кайф, это когда свидания разные, в этом есть удовольствие. И только так можно покорить сердце. Монотонность и предсказуемость притупляют чувства.— Как подбирали каст фильма: в процессе создания сценария уже "видели" актеров? Или под кого-то специально писали роли?— Это человеческая победа — все люди в нашем фильме и были референсами для их сюжетных линий. Примерно 70-80 процентов артистов в картине — те, про кого мы думали изначально.Конечно, пришлось с кем-то поговорить, объяснить актерскую задачу, идею и тональность картины, рассказать, какая доля комедии и романтики должна быть.Если вспоминать классные романтические комедии последнего времени, то, может, ничего и не назовем. Это сложный жанр: не быть супермимимишным и при этом чтобы все работало. А кастинг у нас очень точный получился.— У вас какие любимые ромкомы? Смотрите вообще этот жанр?— Это не было моим жанром всю мою жизнь. Но, наверное, когда человеку исполняется 40 и у него трое детей, он становится более сентиментальным, вдумчивым. Вкусы немного меняются. Меня по-прежнему в первую очередь интересует комедия. Но этот проект стал вызовом — было желание сделать романтику, которой поверишь. Чтобы один человек в кинотеатре мог взять за руку другого, даже если он до этого так не делал.— Некоторые актеры выступают в неожиданных ампула. Кто, по-вашему, самый неузнаваемый?Не скажу, что мы неузнаваемы, но нестандартная новелла, в которой я играл вместе с Цапником и Батрутдиновым, может удивить. Мы в ней немного не мы.И я рад, что у меня перевоплощение в кино наконец-то случилось. Я был уверен, что уже ничего невозможно сделать с гримом, потому что перепробовали и усы, и очки, и капюшон, и бороду, и парик, и кепку, и линзы. Но все это уже со мной происходило — я бы походил на одного из бывших персонажей. В итоге впервые в жизни у меня возникли настоящие кудряшки. Очень забавно выглядит — такая веселая нелепость.Наверное, в одной из новелл — Катя Варнава. Такого персонажа она явно уже играла в ТВ-проектах. Но внешне и по игре она замечательно справилась.— Вы участвуете в основном в комедийных проектах — были ли мысли уйти в драму или триллер?— Большинство жанров у меня уже были: триллер "Камень", безумный эксперимент, драма "Бедуин". Но я понимаю, что больше у меня получаются комедии. Тем не менее экспериментов хочу. И та самая "Love" — тоже эксперимент, я никогда не делал романтики.Сейчас пишу новое кино, не чисто комедийное — там и драма, и сатира, и все на свете. — Говорят, рассмешить зрителя сложнее, чем заставить плакать.— Я с этим соглашусь. А почему так? Наверное, у человека много мозолей, на которые можно надавить, чтобы ему стало больно и он заплакал. Их больше, чем тех мест, где его можно потрогать, чтобы ему стало смешно.— У вас скоро выходит второй сезон "Стендап Андеграунд" на канале СТС. Как изменился стендап за последние годы? Со времени, когда вы начинали, с КВН или Comedy Club?— Стендап — это история о дискомфорте человека в мире, нестандартности каждого. Чем меньше искусственного и специального, тем это больше трогает аудиторию. Когда мы начинали, дурачились на сцене, стендапа как такового у нас почти не было.Мы жили миниатюрами, это заимствовали у сатириков СССР. Когда придумывали шутки и помещали их в выдуманный рассказ.А стендап потом уже обретал новые законы, очертания и стал империей, в которой человек может проявить себя, сделать карьеру. Я сам периодически хожу на концерты каких-то ребят, новое всегда интересно послушать.А второй сезон "Стендап Андеграунд" снимали до пандемии, но в этом есть и плюсы. Шутки не потеряли актуальности, и не будет юмора про маски, эпидемию. А будет про нас, нашу жизнь, про людей.— Вам чей юмор близок? Среди российских и зарубежных стендаперов?— Мне нравится старое: я кайфую от концертов Эдди Мерфи. Из современных выделять кого-то одного странно. Если про девушек говорить, то Юлия Ахмедова. Считаю ее крутой девчонкой и автором. А из пацанов не могу кого-то назвать.— В марте релиз сериала "Я не шучу" на платформе "КиноПоиск HD" про женщину-стендап-комика. Вы выступили там продюсером. Как возникла идея проекта и вообще каково женщинам в мире стендапа?— Здесь классный формат. Есть кусочки стендапа, в которых героиня Лена Новикова говорит о себе, детях, которых одна воспитывает, о метро "Кузьминки", рядом с которым живет.А потом мы видим Лену и ее реальную жизнь, понимаем, что это все не просто шутки со сцены. От этого ощущение полного лайфа, "настоящности" и трогательности. Там комедия, драма, и все это натуральное блюдо. Надеюсь, это близко будет людям. Особенно тем, кто не любит банальные сериалы, а ценит новые форматы.— Сразу возникают ассоциации с сериалом "Дрянь". А вы на что ориентировались?— Я не смотрел "Дрянь", но референсом был сериал "Удивительная миссис Мейзел". Но со своим оттенком, драматургией. Именно такой угол юмора и драмы.

https://ria.ru/20210127/jovovich-1593663244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, знаменитости, тимур батрутдинов, эдди мерфи, кинопоиск, квн, сергей светлаков