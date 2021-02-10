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https://ria.ru/20210210/stikhi-1596897766.html
Опрос показал, что большинство россиян могут узнать только стихи Пушкина
Опрос показал, что большинство россиян могут узнать только стихи Пушкина
Большинство россиян, прослушав отрывки из стихотворений российских классиков, смогли узнать только строки Александра Пушкина, авторство других стихов они... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:48
2021-02-10T19:48
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новости культуры
лев толстой (писатель)
вциом
сергей есенин
булат окуджава
пушкин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Большинство россиян, прослушав отрывки из стихотворений российских классиков, смогли узнать только строки Александра Пушкина, авторство других стихов они затруднились определить, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Также респондентам зачитывали строки из произведений Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Александра Блока и Булата Окуджавы.Автора четверостишия: "Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты" правильно назвали большинство опрошенных – Пушкина (89%).Строки "Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были?" из стихотворения Маяковского узнали лишь 13% респондентов, 76% затруднились ответить.Когда граждан попросили вспомнить автора стихотворения "Сжала руки под темной вуалью…", более половины (57%) не смогли ответить, всего 10% указали верного автора – Анну Ахматову.Начало стихотворения Блока "Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет…" узнали 28% россиян, более половины (57%) затруднились назвать автора этих строк.Также каждый пятый опрошенный (22%) верно определил авторство отрывка: "Ты течешь, как река. Странное название! И прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание. Ты — и радость моя, и моя беда" и назвали Булата Окуджаву, но почти две трети (66%) не смогли ответить.Кроме этого, по данным исследования, граждане считают самыми великими поэтами мира Пушкина (78%), Лермонтова (43%) и Есенина (37%). Также респонденты упомянули Владимира Маяковского (14%), Льва Толстого (11%) и Александра Блока (10%).На вопрос о том, кого из русских или советских поэтов можно назвать самыми великими в мире, опрошенные ответили так же: для них это Пушкин (39%), Есенин (20%) и Лермонтов (16%). Кроме этого, в пятерку вошли Маяковский (15%) и Анна Ахматова (7%).Отмечается, что среди любимых российских поэтов-классиков граждане называли снова Пушкина (31%), Есенина (20%) и Лермонтова (17%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 7 февраля 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20201003/esenin-1578062975.html
https://ria.ru/20210114/mandelshtam-1592936469.html
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книги, новости культуры, лев толстой (писатель), вциом, сергей есенин, булат окуджава, пушкин

Опрос показал, что большинство россиян могут узнать только стихи Пушкина

19:48 10.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Большинство россиян, прослушав отрывки из стихотворений российских классиков, смогли узнать только строки Александра Пушкина, авторство других стихов они затруднились определить, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Также респондентам зачитывали строки из произведений Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Александра Блока и Булата Окуджавы.
Автора четверостишия: "Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты" правильно назвали большинство опрошенных – Пушкина (89%).
Строки "Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были?" из стихотворения Маяковского узнали лишь 13% респондентов, 76% затруднились ответить.
Когда граждан попросили вспомнить автора стихотворения "Сжала руки под темной вуалью…", более половины (57%) не смогли ответить, всего 10% указали верного автора – Анну Ахматову.
Начало стихотворения Блока "Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет…" узнали 28% россиян, более половины (57%) затруднились назвать автора этих строк.
Также каждый пятый опрошенный (22%) верно определил авторство отрывка: "Ты течешь, как река. Странное название! И прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание. Ты — и радость моя, и моя беда" и назвали Булата Окуджаву, но почти две трети (66%) не смогли ответить.
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Кроме этого, по данным исследования, граждане считают самыми великими поэтами мира Пушкина (78%), Лермонтова (43%) и Есенина (37%). Также респонденты упомянули Владимира Маяковского (14%), Льва Толстого (11%) и Александра Блока (10%).
На вопрос о том, кого из русских или советских поэтов можно назвать самыми великими в мире, опрошенные ответили так же: для них это Пушкин (39%), Есенин (20%) и Лермонтов (16%). Кроме этого, в пятерку вошли Маяковский (15%) и Анна Ахматова (7%).
Отмечается, что среди любимых российских поэтов-классиков граждане называли снова Пушкина (31%), Есенина (20%) и Лермонтова (17%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 7 февраля 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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