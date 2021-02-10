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США заявили о неизменности позиции по приобретению Турцией С-400
США заявили о неизменности позиции по приобретению Турцией С-400
Позиция США по приобретению Анкарой российских ЗРК С-400 не изменилась, это противоречит обязательствам Турции перед НАТО, заявил представитель госдепартамента... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T22:26
2021-02-10T22:26
россия
нед прайс
с-400 «триумф»
f-35
турция
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Позиция США по приобретению Анкарой российских ЗРК С-400 не изменилась, это противоречит обязательствам Турции перед НАТО, заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс.Он повторил, что США продолжают убеждать Турцию не задействовать эти системы.По словам Прайса, в ближайшее время для обсуждения этого и других вопросов состоится разговор госсекретаря США Тони Блинкена и его турецкого коллеги. "Турция – наш союзник на протяжении долгого времени, нас объединяют общие интересы", - подчеркнул представитель госдепартамента.Ранее в среду член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил РИА Новости, что Анкара не намерена подчиняться требованиям Вашингтона об отказе от приобретенных у РФ систем ПВО С-400.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
https://ria.ru/20210209/turtsiya-1596696558.html
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россия, нед прайс, с-400 «триумф», f-35, турция, сша, в мире

США заявили о неизменности позиции по приобретению Турцией С-400

22:26 10.02.2021
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : Turkish Defence Ministry
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Позиция США по приобретению Анкарой российских ЗРК С-400 не изменилась, это противоречит обязательствам Турции перед НАТО, заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

"Наша позиция в отношении С-400 не изменилась, российские системы С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, они несут угрозу безопасности технологий и они не соответствуют обязательствам, которые взяла на себя Турция в качестве союзника НАТО", - сказал Прайс на регулярном брифинге.

Он повторил, что США продолжают убеждать Турцию не задействовать эти системы.
По словам Прайса, в ближайшее время для обсуждения этого и других вопросов состоится разговор госсекретаря США Тони Блинкена и его турецкого коллеги. "Турция – наш союзник на протяжении долгого времени, нас объединяют общие интересы", - подчеркнул представитель госдепартамента.
Ранее в среду член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил РИА Новости, что Анкара не намерена подчиняться требованиям Вашингтона об отказе от приобретенных у РФ систем ПВО С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
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