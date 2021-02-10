https://ria.ru/20210210/ssha-1596911762.html

США заявили о неизменности позиции по приобретению Турцией С-400

США заявили о неизменности позиции по приобретению Турцией С-400

Позиция США по приобретению Анкарой российских ЗРК С-400 не изменилась, это противоречит обязательствам Турции перед НАТО, заявил представитель госдепартамента... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T22:26

2021-02-10T22:26

2021-02-10T22:26

россия

нед прайс

с-400 «триумф»

f-35

турция

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Позиция США по приобретению Анкарой российских ЗРК С-400 не изменилась, это противоречит обязательствам Турции перед НАТО, заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс.Он повторил, что США продолжают убеждать Турцию не задействовать эти системы.По словам Прайса, в ближайшее время для обсуждения этого и других вопросов состоится разговор госсекретаря США Тони Блинкена и его турецкого коллеги. "Турция – наш союзник на протяжении долгого времени, нас объединяют общие интересы", - подчеркнул представитель госдепартамента.Ранее в среду член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил РИА Новости, что Анкара не намерена подчиняться требованиям Вашингтона об отказе от приобретенных у РФ систем ПВО С-400.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.

https://ria.ru/20210209/turtsiya-1596696558.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/s400-1592584677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нед прайс, с-400 «триумф», f-35, турция, сша, в мире