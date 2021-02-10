Челябинскому экс-замгубернатора вынесли приговор за ДТП с пострадавшими
10:15 10.02.2021 (обновлено: 10:31 10.02.2021)
ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев – РИА Новости. Аргаяшский районный суд в Челябинской области назначил наказание в виде ограничения свободы на два года бывшему первому замгубернатора региона Андрею Косилову, совершившему ДТП с двумя пострадавшими, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.
"Виновному назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы и дополнительного наказания в виде лишения специального права управления транспортными средствами на два года", - говорится в сообщении. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования обоих потерпевших, в размере 300 тысяч рублей и 1 миллион рублей соответственно, отмечается в документе.
ДТП произошло в июле 2019 года на 18-м километре автодороги Байрамгулово – Новоандреевка в Аргаяшском районе: Косилов за рулем автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой легковой машиной. Признаков опьянения у нарушителя обнаружено не было. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").