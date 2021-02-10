https://ria.ru/20210210/srok-1596774961.html

Челябинскому экс-замгубернатора вынесли приговор за ДТП с пострадавшими

Челябинскому экс-замгубернатора вынесли приговор за ДТП с пострадавшими

Аргаяшский районный суд в Челябинской области назначил наказание в виде ограничения свободы на два года бывшему первому замгубернатора региона Андрею Косилову,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:15

2021-02-10T10:15

2021-02-10T10:31

россия

lexus

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев – РИА Новости. Аргаяшский районный суд в Челябинской области назначил наказание в виде ограничения свободы на два года бывшему первому замгубернатора региона Андрею Косилову, совершившему ДТП с двумя пострадавшими, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.ДТП произошло в июле 2019 года на 18-м километре автодороги Байрамгулово – Новоандреевка в Аргаяшском районе: Косилов за рулем автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой легковой машиной. Признаков опьянения у нарушителя обнаружено не было. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

https://ria.ru/20210203/arest-1595785789.html

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2021

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россия, lexus, челябинская область, происшествия