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Россия ввела в гражданский оборот семь миллионов доз вакцины "Спутник V"

Россия ввела в гражданский оборот семь миллионов доз вакцины "Спутник V"

Почти 7 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено и введено в гражданский оборот, в следующем месяце планируемая мощность достигнет около 10 миллион доз... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:50

2021-02-10T12:50

2021-02-10T13:10

нии им. гамалеи

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Почти 7 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено и введено в гражданский оборот, в следующем месяце планируемая мощность достигнет около 10 миллион доз вакцин, сообщил заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов."На сегодняшний момент произведено и введено в гражданский оборот почти 7 миллионов доз вакцины, по оценкам, до конца месяца будет введено еще около миллиона доз. В следующем месяце планируемая мощность производства среди всех четырех площадках около 10 миллионов доз вакцин", - сообщил Логунов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нии им. гамалеи, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество