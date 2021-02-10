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Россия ввела в гражданский оборот семь миллионов доз вакцины "Спутник V"
Россия ввела в гражданский оборот семь миллионов доз вакцины "Спутник V"
Почти 7 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено и введено в гражданский оборот, в следующем месяце планируемая мощность достигнет около 10 миллион доз... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:50
2021-02-10T13:10
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Почти 7 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено и введено в гражданский оборот, в следующем месяце планируемая мощность достигнет около 10 миллион доз вакцин, сообщил заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов."На сегодняшний момент произведено и введено в гражданский оборот почти 7 миллионов доз вакцины, по оценкам, до конца месяца будет введено еще около миллиона доз. В следующем месяце планируемая мощность производства среди всех четырех площадках около 10 миллионов доз вакцин", - сообщил Логунов.
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нии им. гамалеи, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Россия ввела в гражданский оборот семь миллионов доз вакцины "Спутник V"

12:50 10.02.2021 (обновлено: 13:10 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Почти 7 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено и введено в гражданский оборот, в следующем месяце планируемая мощность достигнет около 10 миллион доз вакцин, сообщил заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"На сегодняшний момент произведено и введено в гражданский оборот почти 7 миллионов доз вакцины, по оценкам, до конца месяца будет введено еще около миллиона доз. В следующем месяце планируемая мощность производства среди всех четырех площадках около 10 миллионов доз вакцин", - сообщил Логунов.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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