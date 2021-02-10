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Россия ввела в гражданский оборот семь миллионов доз вакцины "Спутник V"
Россия ввела в гражданский оборот семь миллионов доз вакцины "Спутник V"
Почти 7 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено и введено в гражданский оборот, в следующем месяце планируемая мощность достигнет около 10 миллион доз... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:50
2021-02-10T12:50
2021-02-10T13:10
нии им. гамалеи
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Почти 7 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено и введено в гражданский оборот, в следующем месяце планируемая мощность достигнет около 10 миллион доз вакцин, сообщил заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов."На сегодняшний момент произведено и введено в гражданский оборот почти 7 миллионов доз вакцины, по оценкам, до конца месяца будет введено еще около миллиона доз. В следующем месяце планируемая мощность производства среди всех четырех площадках около 10 миллионов доз вакцин", - сообщил Логунов.
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нии им. гамалеи, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество