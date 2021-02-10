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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/sputnikv-1596764773.html
Посол рассказал о переговорах с Филиппинами по поставкам "Спутника V"
Посол рассказал о переговорах с Филиппинами по поставкам "Спутника V"
Переговоры по поставкам на Филиппины российской вакцины от COVID "Спутник V" идут в позитивном ключе, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ на Филиппинах... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T08:11
2021-02-10T09:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
филиппины
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переговоры по поставкам на Филиппины российской вакцины от COVID "Спутник V" идут в позитивном ключе, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ на Филиппинах Марат Павлов.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Филиппины, а также Индия могут в ближайшее время одобрить применение российской вакцины от коронавируса.Как напомнил Павлов, Россия – одна из первых стран, которая предложила Филиппинам поставки своей вакцины. "Филиппинская сторона начала изучать наш проект. РФПИ подал в Агентство по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами заявку на регистрацию нашего препарата для его экстренного применения. Это специальная процедура, которая требует определенного изучения. Регулятор запросил необходимые документы, которые мы предоставляем. Надеюсь, что их рассмотрение будет положительным", - сказал он."Нужно подождать. Работа идет в позитивном направлении. Что касается объемов, это уже вопрос к РФПИ", - добавил российский посол.По его словам, контакты со многими руководителями филиппинских ведомств, которые ведут эту тему, в частности, с Минздравом, говорят о том, что "интерес к российской вакцине есть". "Нас очень внимательно слушают, заверяют, что филиппинская сторона намерена диверсифицировать свой национальный портфель вакцин, в том числе "Спутником V", - подчеркнул дипломат.Он обратил внимание на большой резонанс, который вызвала публикация о результатах завершающей стадии испытаний российской вакцины в медицинском журнале Lancet. "Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин, например, в своем Twitter разместил пост, что он будет лично рекомендовать правительству закупить большое количество нашей вакцины. Президент Филиппин Родриго Дутерте публично изъявлял желание вакцинироваться "Спутником V". В неформальных контактах многие филиппинские политики также выражали готовность испытать на себе российский препарат", - указал Павлов.Глава российской дипмиссии в Маниле подчеркнул, что Москва акцентирует внимание партнеров на неоспоримых преимуществах препарата "Спутник V" такие как эффективность, стоимостные параметры, условия хранения. "Надеемся на позитивный исход переговоров, которые в настоящее время продолжаются", - заключил Павлов.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Читайте полный текст интервью Марата Павлова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210209/ochered-1596663004.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, филиппины, в мире

Посол рассказал о переговорах с Филиппинами по поставкам "Спутника V"

08:11 10.02.2021 (обновлено: 09:29 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедсестра набирает в шприц вакцину против COVID-19 "Спутник V"
Медсестра набирает в шприц вакцину против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переговоры по поставкам на Филиппины российской вакцины от COVID "Спутник V" идут в позитивном ключе, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ на Филиппинах Марат Павлов.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Филиппины, а также Индия могут в ближайшее время одобрить применение российской вакцины от коронавируса.
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Как напомнил Павлов, Россия – одна из первых стран, которая предложила Филиппинам поставки своей вакцины. "Филиппинская сторона начала изучать наш проект. РФПИ подал в Агентство по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами заявку на регистрацию нашего препарата для его экстренного применения. Это специальная процедура, которая требует определенного изучения. Регулятор запросил необходимые документы, которые мы предоставляем. Надеюсь, что их рассмотрение будет положительным", - сказал он.
"Нужно подождать. Работа идет в позитивном направлении. Что касается объемов, это уже вопрос к РФПИ", - добавил российский посол.
По его словам, контакты со многими руководителями филиппинских ведомств, которые ведут эту тему, в частности, с Минздравом, говорят о том, что "интерес к российской вакцине есть". "Нас очень внимательно слушают, заверяют, что филиппинская сторона намерена диверсифицировать свой национальный портфель вакцин, в том числе "Спутником V", - подчеркнул дипломат.
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Он обратил внимание на большой резонанс, который вызвала публикация о результатах завершающей стадии испытаний российской вакцины в медицинском журнале Lancet. "Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин, например, в своем Twitter разместил пост, что он будет лично рекомендовать правительству закупить большое количество нашей вакцины. Президент Филиппин Родриго Дутерте публично изъявлял желание вакцинироваться "Спутником V". В неформальных контактах многие филиппинские политики также выражали готовность испытать на себе российский препарат", - указал Павлов.
Глава российской дипмиссии в Маниле подчеркнул, что Москва акцентирует внимание партнеров на неоспоримых преимуществах препарата "Спутник V" такие как эффективность, стоимостные параметры, условия хранения. "Надеемся на позитивный исход переговоров, которые в настоящее время продолжаются", - заключил Павлов.
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Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Читайте полный текст интервью Марата Павлова >>
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийФилиппиныВ мире
 
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