https://ria.ru/20210210/sputniki-1596785477.html

"Прогресс" завершил создание ракет "Союз" для запуска спутников OneWeb

"Прогресс" завершил создание ракет "Союз" для запуска спутников OneWeb

Завершено изготовление ракет "Союз" по самому крупному в российской истории контракту на изготовление носителей для запуска британских спутников OneWeb, заявил... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:10

2021-02-10T11:10

2021-02-10T11:10

oneweb

земля

восточный (космодром)

космос - риа наука

байконур (город)

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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Завершено изготовление ракет "Союз" по самому крупному в российской истории контракту на изготовление носителей для запуска британских спутников OneWeb, заявил генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов.По его словам, все ракеты к этому сроку должны были быть запущены, но в связи с пандемией и банкротством компании OneWeb произошла задержка пусков, не зависящая от России.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. Это был самый крупный в истории России коммерческий контракт на изготовление ракет.В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19; выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.В ноябре в компании "Главкосмос" (дочернее предприятие "Роскосмоса") сообщили РИА Новости, что в 2021 году OneWeb планирует 8-10 запусков спутников ракетами "Союз" с Байконура, Восточного и Куру.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210209/rakety-1596639806.html

https://ria.ru/20210209/raketa-1596625208.html

земля

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

oneweb, земля, восточный (космодром), космос - риа наука, байконур (город)