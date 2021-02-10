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"Прогресс" завершил создание ракет "Союз" для запуска спутников OneWeb
"Прогресс" завершил создание ракет "Союз" для запуска спутников OneWeb
Завершено изготовление ракет "Союз" по самому крупному в российской истории контракту на изготовление носителей для запуска британских спутников OneWeb, заявил... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:10
2021-02-10T11:10
oneweb
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космос - риа наука
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Завершено изготовление ракет "Союз" по самому крупному в российской истории контракту на изготовление носителей для запуска британских спутников OneWeb, заявил генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов.По его словам, все ракеты к этому сроку должны были быть запущены, но в связи с пандемией и банкротством компании OneWeb произошла задержка пусков, не зависящая от России.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. Это был самый крупный в истории России коммерческий контракт на изготовление ракет.В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19; выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.В ноябре в компании "Главкосмос" (дочернее предприятие "Роскосмоса") сообщили РИА Новости, что в 2021 году OneWeb планирует 8-10 запусков спутников ракетами "Союз" с Байконура, Восточного и Куру.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
https://ria.ru/20210209/rakety-1596639806.html
https://ria.ru/20210209/raketa-1596625208.html
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oneweb, земля, восточный (космодром), космос - риа наука, байконур (город)

"Прогресс" завершил создание ракет "Союз" для запуска спутников OneWeb

11:10 10.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Завершено изготовление ракет "Союз" по самому крупному в российской истории контракту на изготовление носителей для запуска британских спутников OneWeb, заявил генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов.
"Все ракеты, которые должны били быть сделаны по программе OneWeb, изготовлены. Частично они находятся на космодромах, частично у нас здесь на предприятии", - сказал он журналистам.
По его словам, все ракеты к этому сроку должны были быть запущены, но в связи с пандемией и банкротством компании OneWeb произошла задержка пусков, не зависящая от России.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. Это был самый крупный в истории России коммерческий контракт на изготовление ракет.
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В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19; выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.
В ноябре в компании "Главкосмос" (дочернее предприятие "Роскосмоса") сообщили РИА Новости, что в 2021 году OneWeb планирует 8-10 запусков спутников ракетами "Союз" с Байконура, Восточного и Куру.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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