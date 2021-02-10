Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/sputnik-1596901672.html
Премьер Сербии заявила об отсутствии побочных эффектов после "Спутника V"
Премьер Сербии заявила об отсутствии побочных эффектов после "Спутника V"
Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что все получившие вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V", насколько она знает, не имеют побочных... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T20:26
2021-02-10T20:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ана брнабич
коронавирусы
здоровье - общество
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596860629_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_340251fb6eff30ea26b3d583abf32b4e.jpg
БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что все получившие вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V", насколько она знает, не имеют побочных эффектов.Брнабич на совместной пресс-конференции с прибывшим с визитом в Сербию премьером Чехии Андреем Бабишем напомнила, что накануне в Белград прибыла вторая партия - 50 тысяч доз российской вакцины."Все люди, которых знаю, а знаю их много, принявших "Спутник V", не имели никаких побочных эффектов", - заявила глава правительства Сербии.Она также указала, что новая вакцина "Спутник лайт" не требует второй дозы и что официальный Белград ведет переговоры с российской стороной о ее приобретении, как и производстве "Спутник V" в Сербии.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.Прибывающие в Белград 11 февраля российские специалисты должны изучить технические и кадровые возможности производства "Спутник V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак".
https://radiosputnik.ria.ru/20210210/sputnik-1596865579.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596860629_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_85ed6566922aefc8cbcb73677d2c456c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ана брнабич, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, в мире

Премьер Сербии заявила об отсутствии побочных эффектов после "Спутника V"

20:26 10.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВакцина от COVID-19 "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина от COVID-19 Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что все получившие вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V", насколько она знает, не имеют побочных эффектов.
Брнабич на совместной пресс-конференции с прибывшим с визитом в Сербию премьером Чехии Андреем Бабишем напомнила, что накануне в Белград прибыла вторая партия - 50 тысяч доз российской вакцины.
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник-V) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 17:06
"История глобального успеха": американские СМИ оценили "Спутник V"
"Все люди, которых знаю, а знаю их много, принявших "Спутник V", не имели никаких побочных эффектов", - заявила глава правительства Сербии.
Она также указала, что новая вакцина "Спутник лайт" не требует второй дозы и что официальный Белград ведет переговоры с российской стороной о ее приобретении, как и производстве "Спутник V" в Сербии.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.
Прибывающие в Белград 11 февраля российские специалисты должны изучить технические и кадровые возможности производства "Спутник V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ана БрнабичКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСербияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния