https://ria.ru/20210210/sputnik-1596901672.html

Премьер Сербии заявила об отсутствии побочных эффектов после "Спутника V"

Премьер Сербии заявила об отсутствии побочных эффектов после "Спутника V"

Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что все получившие вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V", насколько она знает, не имеют побочных... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T20:26

2021-02-10T20:26

2021-02-10T20:26

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

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ана брнабич

коронавирусы

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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что все получившие вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V", насколько она знает, не имеют побочных эффектов.Брнабич на совместной пресс-конференции с прибывшим с визитом в Сербию премьером Чехии Андреем Бабишем напомнила, что накануне в Белград прибыла вторая партия - 50 тысяч доз российской вакцины."Все люди, которых знаю, а знаю их много, принявших "Спутник V", не имели никаких побочных эффектов", - заявила глава правительства Сербии.Она также указала, что новая вакцина "Спутник лайт" не требует второй дозы и что официальный Белград ведет переговоры с российской стороной о ее приобретении, как и производстве "Спутник V" в Сербии.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.Прибывающие в Белград 11 февраля российские специалисты должны изучить технические и кадровые возможности производства "Спутник V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак".

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/sputnik-1596865579.html

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