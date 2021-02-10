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Турция назвала условие для регистрации "Спутника V"
Турция назвала условие для регистрации "Спутника V"
Турция готова зарегистрировать и производить российскую вакцину "Спутник V" в случае положительных результатов токсикологических тестов, заявил глава минздрава... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T20:07
2021-02-10T22:25
россия
российский фонд прямых инвестиций
боливия
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в мире
распространение коронавируса
турция
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Турция готова зарегистрировать и производить российскую вакцину "Спутник V" в случае положительных результатов токсикологических тестов, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.Как ранее сказали РИА Новости в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), фонд подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии. Как заявил РИА Новости председатель совета директоров турецкой фармкомпании VisCoran Озтюрк Оран, в Турции намерены наладить производство вакцины "Спутник V" от коронавируса как для собственных нужд, так и для экспорта.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Применение вакцины "Спутник V" одобрено в 24 странах, среди них Россия, Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянма и Ливан.
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россия, российский фонд прямых инвестиций, боливия, армения, в мире, турция

Турция назвала условие для регистрации "Спутника V"

20:07 10.02.2021 (обновлено: 22:25 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Турция готова зарегистрировать и производить российскую вакцину "Спутник V" в случае положительных результатов токсикологических тестов, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.
Как ранее сказали РИА Новости в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), фонд подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии. Как заявил РИА Новости председатель совета директоров турецкой фармкомпании VisCoran Озтюрк Оран, в Турции намерены наладить производство вакцины "Спутник V" от коронавируса как для собственных нужд, так и для экспорта.

"Мы ведем переговоры с разными странами и компаниями, особенно с теми, которые готовы нам предоставить вакцины до апреля. Изначально мы сфокусировались на трех вакцинах: российской, китайской и вакцине, которая разработана турецкими учеными. У российской вакцины "Спутник V" было недостаточно стандартных данных по токсикологии. Но мы продолжаем работать по ней, и если эти недостатки будут устранены, то мы готовы не только ее зарегистрировать и приобретать, но и наладить производство в Турции", - сказал Коджа журналистам в Анкаре.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Применение вакцины "Спутник V" одобрено в 24 странах, среди них Россия, Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянма и Ливан.
 
Распространение коронавирусаРоссияРоссийский фонд прямых инвестицийБоливияАрменияВ миреТурция
 
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