Турция назвала условие для регистрации "Спутника V"

"Мы ведем переговоры с разными странами и компаниями, особенно с теми, которые готовы нам предоставить вакцины до апреля. Изначально мы сфокусировались на трех вакцинах: российской, китайской и вакцине, которая разработана турецкими учеными. У российской вакцины "Спутник V" было недостаточно стандартных данных по токсикологии. Но мы продолжаем работать по ней, и если эти недостатки будут устранены, то мы готовы не только ее зарегистрировать и приобретать, но и наладить производство в Турции", - сказал Коджа журналистам в Анкаре.