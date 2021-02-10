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Брюса Спрингстина арестовали за пьяное вождение

Брюса Спрингстина арестовали за пьяное вождение

Американский певец Брюс Спрингстин был арестован за вождение в нетрезвом виде, ему предъявили обвинения, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T19:54

2021-02-10T19:54

2021-02-10T19:54

шоубиз

нью-джерси

сша

брюс спрингстин

в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Американский певец Брюс Спрингстин был арестован за вождение в нетрезвом виде, ему предъявили обвинения, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Арест произошел еще 14 ноября в рекреационной зоне национального значения в штате Нью-Джерси.Спрингстину предъявлены обвинения не только в пьяном и неосторожном вождении, но и в употреблении алкоголя в запрещенном месте. Отмечается, что 71-летний исполнитель сотрудничал со следствием во время ареста.Появление Спрингстина в суде должно состояться в течении ближайших недель.Брюс Спрингстин является одним из самых популярных музыкантов в США и многократным обладателем премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой Глобус".

https://rsport.ria.ru/20201002/zhamnov-1578108900.html

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нью-джерси, сша, брюс спрингстин, в мире