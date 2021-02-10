https://ria.ru/20210210/soyuz-1596758440.html

НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"

НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"

НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места на "Союзе" для полета астронавта на Международную космическую станцию весной нынешнего года,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T03:58

2021-02-10T03:58

2021-02-10T03:58

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

москва

сша

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места на "Союзе" для полета астронавта на Международную космическую станцию весной нынешнего года, говорится в заявлении НАСА."В настоящее время НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места для астронавта НАСА в предстоящей весенней миссии "Союза" по смене экипажа", - говорится на сайте НАСА.Ранее три источника сообщили РИА Новости, что США могут купить место на пилотируемом корабле "Союз МС-18" для полета астронавта на МКС в апреле 2021 года.

https://ria.ru/20210205/teleskop-1596231851.html

москва

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, москва, сша