https://ria.ru/20210210/soyuz-1596758440.html
НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места на "Союзе" для полета астронавта на Международную космическую станцию весной нынешнего года,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T03:58
2021-02-10T03:58
2021-02-10T03:58
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места на "Союзе" для полета астронавта на Международную космическую станцию весной нынешнего года, говорится в заявлении НАСА."В настоящее время НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места для астронавта НАСА в предстоящей весенней миссии "Союза" по смене экипажа", - говорится на сайте НАСА.Ранее три источника сообщили РИА Новости, что США могут купить место на пилотируемом корабле "Союз МС-18" для полета астронавта на МКС в апреле 2021 года.
https://ria.ru/20210205/teleskop-1596231851.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, москва, сша