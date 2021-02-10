https://ria.ru/20210210/sotsiofobiya-1596751617.html
Психолог рассказал о социофобии из-за COVID-19
Психолог рассказал о социофобии из-за COVID-19
После ослабления ограничений, которые вводились из-за COVID-19, общество столкнулось с социофобией. Откуда она взялась и какими методами ее можно побороть,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T02:12
2021-02-10T02:12
2021-02-10T02:12
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сергей ключников
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. После ослабления ограничений, которые вводились из-за COVID-19, общество столкнулось с социофобией. Откуда она взялась и какими методами ее можно побороть, рассказал в интервью радио Sputnik психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников.Повышенное внимание, которое уделялось COVID-19 на протяжении многих месяцев, привело к тому, что люди стали очень настороженно относиться ко всему, что, по их мнению, может представлять потенциальную опасность, отметил психолог. Сейчас ограничения стали не такими строгими, для многих закончился режим самоизоляции: люди выходят на работу, больше передвигаются и вынуждены больше контактировать с окружающими.При этом они испытывают страх, потому что видят в других людях источник болезней и инфекции. Чтобы справиться с появившейся социофобией, нужно время и понимание того, что людям необходимо общение, а пандемия ‒ это не навсегда, считает Ключников."Здесь надо проявить терпение, поскольку дистанцию надо все-таки соблюдать, но постепенно приучать себя к тому, что человеческое сообщество не может быть отделено друг от друга на несколько метров. Мы не должны перекрикиваться или общаться на языке жестов и языке сообщений в мессенджерах. Это было бы разложением человечества. Нужно осознать, что люди получают иммунитет к коронавирусу, и пандемия идет на спад", – объяснил психолог.По его словам, чтобы победить страх, нужно думать о позитивных моментах общения, чаще вспоминать, что общение – это приятно."Потребность в общении есть у всех, люди изголодались по общению. Надо думать о людях не только как об источнике опасности, но и как источнике роскоши человеческого общения", – посоветовал Ключников.
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сергей ключников, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, психология, здоровье, общество
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
После ослабления ограничений, которые вводились из-за COVID-19, общество столкнулось с социофобией. Откуда она взялась и какими методами ее можно побороть, рассказал в интервью радио Sputnik
психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников.
Повышенное внимание, которое уделялось COVID-19
на протяжении многих месяцев, привело к тому, что люди стали очень настороженно относиться ко всему, что, по их мнению, может представлять потенциальную опасность, отметил психолог. Сейчас ограничения стали не такими строгими, для многих закончился режим самоизоляции: люди выходят на работу, больше передвигаются и вынуждены больше контактировать с окружающими.
При этом они испытывают страх, потому что видят в других людях источник болезней и инфекции. Чтобы справиться с появившейся социофобией, нужно время и понимание того, что людям необходимо общение, а пандемия ‒ это не навсегда, считает Ключников.
"Здесь надо проявить терпение, поскольку дистанцию надо все-таки соблюдать, но постепенно приучать себя к тому, что человеческое сообщество не может быть отделено друг от друга на несколько метров. Мы не должны перекрикиваться или общаться на языке жестов и языке сообщений в мессенджерах. Это было бы разложением человечества. Нужно осознать, что люди получают иммунитет к коронавирусу, и пандемия идет на спад", – объяснил психолог.
По его словам, чтобы победить страх, нужно думать о позитивных моментах общения, чаще вспоминать, что общение – это приятно.
"Потребность в общении есть у всех, люди изголодались по общению. Надо думать о людях не только как об источнике опасности, но и как источнике роскоши человеческого общения", – посоветовал Ключников.