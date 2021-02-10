https://ria.ru/20210210/snegopad-1596808996.html

Городские службы Москвы готовы к предстоящим снегопадам

Городские службы Москвы готовы к предстоящим снегопадам

Городские службы Москвы готовы к предстоящим снегопадам, они переведены в повышенную готовность, работа снегоуборочной техники, снегоплавительных заводов... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:03

2021-02-10T13:03

2021-02-10T13:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593003887_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_42416d7960a0d86e3d14b3342e037a63.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы готовы к предстоящим снегопадам, они переведены в повышенную готовность, работа снегоуборочной техники, снегоплавительных заводов налажена, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Ранее синоптики Фобос сообщили РИА Новости о том, что рекордный снегопад начнётся в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков."В соответствии с поручениями, которые даны мэром города, подписано соответствующее поручение мною к тому, чтобы службы перевести на повышенную готовность", - сказал Бирюков.Он отметил, что на сегодняшний день готовы примерно 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники."Мы подготовили все снегосплавные пункты, подготовлены временные места, если необходимость будет утилизации снега, потом увозим на снегосплавные пункты. Подготовлены на сегодняшний день все резервы мощностей, связанные с перебрасыванием чистого снега, ротерная техника", - сказал Бирюков.

https://ria.ru/20210210/apokalipsis--1596791486.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва, общество