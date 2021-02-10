https://ria.ru/20210210/snegopad-1596808996.html
Городские службы Москвы готовы к предстоящим снегопадам
Городские службы Москвы готовы к предстоящим снегопадам
Городские службы Москвы готовы к предстоящим снегопадам, они переведены в повышенную готовность, работа снегоуборочной техники, снегоплавительных заводов... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:03
2021-02-10T13:03
2021-02-10T13:03
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жкх
петр бирюков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы готовы к предстоящим снегопадам, они переведены в повышенную готовность, работа снегоуборочной техники, снегоплавительных заводов налажена, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Ранее синоптики Фобос сообщили РИА Новости о том, что рекордный снегопад начнётся в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков."В соответствии с поручениями, которые даны мэром города, подписано соответствующее поручение мною к тому, чтобы службы перевести на повышенную готовность", - сказал Бирюков.Он отметил, что на сегодняшний день готовы примерно 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники."Мы подготовили все снегосплавные пункты, подготовлены временные места, если необходимость будет утилизации снега, потом увозим на снегосплавные пункты. Подготовлены на сегодняшний день все резервы мощностей, связанные с перебрасыванием чистого снега, ротерная техника", - сказал Бирюков.
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жкх, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Городские службы Москвы
готовы к предстоящим снегопадам, они переведены в повышенную готовность, работа снегоуборочной техники, снегоплавительных заводов налажена, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Ранее синоптики Фобос сообщили РИА Новости о том, что рекордный снегопад начнётся в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков.
"В соответствии с поручениями, которые даны мэром города, подписано соответствующее поручение мною к тому, чтобы службы перевести на повышенную готовность", - сказал Бирюков.
Он отметил, что на сегодняшний день готовы примерно 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники.
"Мы подготовили все снегосплавные пункты, подготовлены временные места, если необходимость будет утилизации снега, потом увозим на снегосплавные пункты. Подготовлены на сегодняшний день все резервы мощностей, связанные с перебрасыванием чистого снега, ротерная техника", - сказал Бирюков.