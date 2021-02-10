https://ria.ru/20210210/snegopad-1596764641.html

Москвичей предупредили о серьезных испытаниях непогодой

Москвичей предупредили о серьезных испытаниях непогодой

Рекордный снегопад начнется в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 50 сантиметров, РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T08:09

2021-02-10T08:09

2021-02-10T08:21

москва

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рекордный снегопад начнется в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 50 сантиметров, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик уточнила, что для 12 февраля суточный рекорд по осадкам принадлежит 1973 году и составляет чуть более 7 миллиметров, а в эту пятницу в столице выпадет как минимум 15 миллиметров осадков.По ее словам, с учетом того, что высота снежного покрова на сегодняшний день в Москве превышает 30 сантиметров, велика вероятность, что он подрастет до 50 сантиметров.

https://ria.ru/20210208/moroz-1596581559.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество