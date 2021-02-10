Москвичей предупредили о серьезных испытаниях непогодой
08:09 10.02.2021 (обновлено: 08:21 10.02.2021)
"Нас ждут впереди достаточно серьезные испытания непогодой. Уже в ночь с четверга на пятницу природа начнёт испытывать нас на прочность. Дело в том, что к Москве с юга начнет подбираться циклон, наталкиваясь на стену морозного воздуха, скорость перемещения этого циклона будет снижаться. Москва будет находиться на северной части циклона, в зоне активных фронтов. Поэтому снегопады нас ждут очень сильные, они не ограничатся одним днем: скорее всего, нас будет засыпать до воскресенья. По оценкам, суммарно за эти дни выпадет до 80% месячного объема осадков. Безусловно, это рекордный снегопад", - сообщила Волосюк.
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Синоптик уточнила, что для 12 февраля суточный рекорд по осадкам принадлежит 1973 году и составляет чуть более 7 миллиметров, а в эту пятницу в столице выпадет как минимум 15 миллиметров осадков.
По ее словам, с учетом того, что высота снежного покрова на сегодняшний день в Москве превышает 30 сантиметров, велика вероятность, что он подрастет до 50 сантиметров.