Путин проведет встречу с главными редакторами российских СМИ
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вечером в среду проведет встречу с главными редакторами российских СМИ, она пройдет в видеоформате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вечером (Путин – ред.) традиционную свою ежегодную встречу проведет - которой, кстати, уже почти год не было - пообщается с главными редакторами российских СМИ: и электронных СМИ, и радио-, и интернет-СМИ, и печатных СМИ", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это "не публичная встреча", повестки для нее нет, само общение пройдет в режиме видеоконференции.
"Традиционно где-то раз в год президент такие встречи проводит. К сожалению, в этом году она пройдет также "через телевизор", - добавил Песков.
Кроме того Путин, который в среду работает в Ново-Огарево, днем проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где также заслушает доклад первого вице-премьера Андрея Белоусова о совершенствовании института банкротства, сообщил пресс-секретарь главы государства. Кроме этого, у главы государства запланированы и другие встречи непубличного характера.
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