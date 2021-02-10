https://ria.ru/20210210/smi-1596806962.html

Путин проведет встречу с главными редакторами российских СМИ

Путин проведет встречу с главными редакторами российских СМИ

Президент РФ Владимир Путин вечером в среду проведет встречу с главными редакторами российских СМИ, она пройдет в видеоформате, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:53

2021-02-10T12:53

2021-02-10T12:53

андрей белоусов

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вечером в среду проведет встречу с главными редакторами российских СМИ, она пройдет в видеоформате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вечером (Путин – ред.) традиционную свою ежегодную встречу проведет - которой, кстати, уже почти год не было - пообщается с главными редакторами российских СМИ: и электронных СМИ, и радио-, и интернет-СМИ, и печатных СМИ", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это "не публичная встреча", повестки для нее нет, само общение пройдет в режиме видеоконференции.Кроме того Путин, который в среду работает в Ново-Огарево, днем проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где также заслушает доклад первого вице-премьера Андрея Белоусова о совершенствовании института банкротства, сообщил пресс-секретарь главы государства. Кроме этого, у главы государства запланированы и другие встречи непубличного характера.

https://ria.ru/20201230/smi-1591532238.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, дмитрий песков, владимир путин, политика