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Медиавойны
https://ria.ru/20210210/smi-1596776357.html
Россия призвала ОБСЕ дать оценку шагам стран Прибалтики против СМИ
Россия призвала ОБСЕ дать оценку шагам стран Прибалтики против СМИ
Россия призвала представителя ОБСЕ по СМИ Терезу Рибейру дать оценку рестриктивным шагам Риги, Таллина и Вильнюса против русскоязычных СМИ, заявил в интервью... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:25
2021-02-10T10:25
медиавойны
тереза рибейру
россия
обсе
александр лукашевич
латвия
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в мире
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия призвала представителя ОБСЕ по СМИ Терезу Рибейру дать оценку рестриктивным шагам Риги, Таллина и Вильнюса против русскоязычных СМИ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Он подчеркнул, что практически сразу после назначения российские дипломаты провели ознакомительную встречу с Рибейру."Донесли до нее российские озабоченности по всему спектру медиапроблематики, в том числе в связи с дискриминационными мерами в отношении российских и русскоязычных СМИ в ряде стран ОБСЕ. Особо акцентировали тяжелейшую ситуацию в государствах Прибалтики, где пресса продолжает подвергаться всем формам давления со стороны властей - вплоть до угроз уголовного преследования. Подчеркнули, что рассматриваем действия Риги, Таллина и Вильнюса как грубейшее нарушение международных обязательств по свободе СМИ. Кроме того, призвали госпожу Рибейру незамедлительно разобраться в ситуации и дать оценку подобным рестриктивным шагам", - сказал Лукашевич.По его словам, после этого Рибейру провела встречи с постпредами Латвии и Эстонии при ОБСЕ, в ходе которых подняла вопрос закрытия Sputnik Эстония и преследования в Латвии журналистов Baltnews и Sputnik. "Мы с удовлетворением отметили, что в ходе этих дискуссий госпожа Рибейру также указала на недопустимость ограничивать права журналистов на свободу выражения мнения и подчеркнула, что применение экономических санкций не должно нарушать свободу СМИ", - заключил постпред.
https://ria.ru/20191130/1561784295.html
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тереза рибейру, россия, обсе, александр лукашевич, латвия, вильнюс, в мире

Россия призвала ОБСЕ дать оценку шагам стран Прибалтики против СМИ

10:25 10.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия призвала представителя ОБСЕ по СМИ Терезу Рибейру дать оценку рестриктивным шагам Риги, Таллина и Вильнюса против русскоязычных СМИ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он подчеркнул, что практически сразу после назначения российские дипломаты провели ознакомительную встречу с Рибейру.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 30.11.2019
30 ноября 2019, 17:12Медиавойны
Захарова назвала причину притеснения российских СМИ в Прибалтике
"Донесли до нее российские озабоченности по всему спектру медиапроблематики, в том числе в связи с дискриминационными мерами в отношении российских и русскоязычных СМИ в ряде стран ОБСЕ. Особо акцентировали тяжелейшую ситуацию в государствах Прибалтики, где пресса продолжает подвергаться всем формам давления со стороны властей - вплоть до угроз уголовного преследования. Подчеркнули, что рассматриваем действия Риги, Таллина и Вильнюса как грубейшее нарушение международных обязательств по свободе СМИ. Кроме того, призвали госпожу Рибейру незамедлительно разобраться в ситуации и дать оценку подобным рестриктивным шагам", - сказал Лукашевич.
По его словам, после этого Рибейру провела встречи с постпредами Латвии и Эстонии при ОБСЕ, в ходе которых подняла вопрос закрытия Sputnik Эстония и преследования в Латвии журналистов Baltnews и Sputnik. "Мы с удовлетворением отметили, что в ходе этих дискуссий госпожа Рибейру также указала на недопустимость ограничивать права журналистов на свободу выражения мнения и подчеркнула, что применение экономических санкций не должно нарушать свободу СМИ", - заключил постпред.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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В России спрогнозировали рост давления на русскоязычные СМИ в Прибалтике
 
МедиавойныТереза РибейруРоссияОБСЕАлександр ЛукашевичЛатвияВильнюсВ мире
 
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