Россия призвала ОБСЕ дать оценку шагам стран Прибалтики против СМИ
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия призвала представителя ОБСЕ по СМИ Терезу Рибейру дать оценку рестриктивным шагам Риги, Таллина и Вильнюса против русскоязычных СМИ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он подчеркнул, что практически сразу после назначения российские дипломаты провели ознакомительную встречу с Рибейру.
30 ноября 2019, 17:12МедиавойныЗахарова назвала причину притеснения российских СМИ в Прибалтике
"Донесли до нее российские озабоченности по всему спектру медиапроблематики, в том числе в связи с дискриминационными мерами в отношении российских и русскоязычных СМИ в ряде стран ОБСЕ. Особо акцентировали тяжелейшую ситуацию в государствах Прибалтики, где пресса продолжает подвергаться всем формам давления со стороны властей - вплоть до угроз уголовного преследования. Подчеркнули, что рассматриваем действия Риги, Таллина и Вильнюса как грубейшее нарушение международных обязательств по свободе СМИ. Кроме того, призвали госпожу Рибейру незамедлительно разобраться в ситуации и дать оценку подобным рестриктивным шагам", - сказал Лукашевич.
По его словам, после этого Рибейру провела встречи с постпредами Латвии и Эстонии при ОБСЕ, в ходе которых подняла вопрос закрытия Sputnik Эстония и преследования в Латвии журналистов Baltnews и Sputnik. "Мы с удовлетворением отметили, что в ходе этих дискуссий госпожа Рибейру также указала на недопустимость ограничивать права журналистов на свободу выражения мнения и подчеркнула, что применение экономических санкций не должно нарушать свободу СМИ", - заключил постпред.
14 декабря 2020, 13:20В России спрогнозировали рост давления на русскоязычные СМИ в Прибалтике