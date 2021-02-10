https://ria.ru/20210210/smi-1596776357.html

Россия призвала ОБСЕ дать оценку шагам стран Прибалтики против СМИ

Россия призвала ОБСЕ дать оценку шагам стран Прибалтики против СМИ

Россия призвала представителя ОБСЕ по СМИ Терезу Рибейру дать оценку рестриктивным шагам Риги, Таллина и Вильнюса против русскоязычных СМИ, заявил в интервью... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:25

2021-02-10T10:25

2021-02-10T10:25

медиавойны

тереза рибейру

россия

обсе

александр лукашевич

латвия

вильнюс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568882282_0:20:3070:1747_1920x0_80_0_0_d46fc3dc3fa33ac2c7858d7adfeb2901.jpg

ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия призвала представителя ОБСЕ по СМИ Терезу Рибейру дать оценку рестриктивным шагам Риги, Таллина и Вильнюса против русскоязычных СМИ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Он подчеркнул, что практически сразу после назначения российские дипломаты провели ознакомительную встречу с Рибейру."Донесли до нее российские озабоченности по всему спектру медиапроблематики, в том числе в связи с дискриминационными мерами в отношении российских и русскоязычных СМИ в ряде стран ОБСЕ. Особо акцентировали тяжелейшую ситуацию в государствах Прибалтики, где пресса продолжает подвергаться всем формам давления со стороны властей - вплоть до угроз уголовного преследования. Подчеркнули, что рассматриваем действия Риги, Таллина и Вильнюса как грубейшее нарушение международных обязательств по свободе СМИ. Кроме того, призвали госпожу Рибейру незамедлительно разобраться в ситуации и дать оценку подобным рестриктивным шагам", - сказал Лукашевич.По его словам, после этого Рибейру провела встречи с постпредами Латвии и Эстонии при ОБСЕ, в ходе которых подняла вопрос закрытия Sputnik Эстония и преследования в Латвии журналистов Baltnews и Sputnik. "Мы с удовлетворением отметили, что в ходе этих дискуссий госпожа Рибейру также указала на недопустимость ограничивать права журналистов на свободу выражения мнения и подчеркнула, что применение экономических санкций не должно нарушать свободу СМИ", - заключил постпред.

https://ria.ru/20191130/1561784295.html

https://ria.ru/20201214/smi-1589105005.html

россия

латвия

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тереза рибейру, россия, обсе, александр лукашевич, латвия, вильнюс, в мире