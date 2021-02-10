https://ria.ru/20210210/smert-1596778249.html

СК начал проверку после смерти пациента с шариковой ручкой в мозгу

СК начал проверку после смерти пациента с шариковой ручкой в мозгу

Следователи организовали проверку после смерти мужчины, которого госпитализировали из СИЗО в Ростовской области с ручкой в голове, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:34

2021-02-10T10:34

2021-02-10T10:34

россия

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев – РИА Новости. Следователи организовали проверку после смерти мужчины, которого госпитализировали из СИЗО в Ростовской области с ручкой в голове, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По данным областного ГУФСИН, 5 февраля 37-летний мужчина получил травму на территории СИЗО-3, где он содержался. Со слов обвиняемого, повреждения он нанес себе сам, в состоянии нервного срыва. Его госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи в Ростов-на-Дону.Как сообщали врачи, мужчина поступил в больницу с шариковой ручкой, прошедшей через его глаз и мозг. При этом ручка вошла в мозг на всю глубину черепа – в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга. Нейрохирурги провели операцию, мужчина был помещен в реанимацию. 9 февраля он скончался.

https://ria.ru/20200916/tesak-1577322280.html

россия

ростовская область

ростов-на-дону

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия