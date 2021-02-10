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СК начал проверку после смерти пациента с шариковой ручкой в мозгу
СК начал проверку после смерти пациента с шариковой ручкой в мозгу
Следователи организовали проверку после смерти мужчины, которого госпитализировали из СИЗО в Ростовской области с ручкой в голове, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:34
2021-02-10T10:34
россия
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев – РИА Новости. Следователи организовали проверку после смерти мужчины, которого госпитализировали из СИЗО в Ростовской области с ручкой в голове, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По данным областного ГУФСИН, 5 февраля 37-летний мужчина получил травму на территории СИЗО-3, где он содержался. Со слов обвиняемого, повреждения он нанес себе сам, в состоянии нервного срыва. Его госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи в Ростов-на-Дону.Как сообщали врачи, мужчина поступил в больницу с шариковой ручкой, прошедшей через его глаз и мозг. При этом ручка вошла в мозг на всю глубину черепа – в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга. Нейрохирурги провели операцию, мужчина был помещен в реанимацию. 9 февраля он скончался.
https://ria.ru/20200916/tesak-1577322280.html
россия
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россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

СК начал проверку после смерти пациента с шариковой ручкой в мозгу

10:34 10.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев – РИА Новости. Следователи организовали проверку после смерти мужчины, которого госпитализировали из СИЗО в Ростовской области с ручкой в голове, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"По факту произошедшего в СИЗО-3 Новочеркасска, откуда мужчину госпитализировали с ручкой в голове и впоследствии его смерти, мы проводим доследственную проверку", - сказал он.
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По данным областного ГУФСИН, 5 февраля 37-летний мужчина получил травму на территории СИЗО-3, где он содержался. Со слов обвиняемого, повреждения он нанес себе сам, в состоянии нервного срыва. Его госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи в Ростов-на-Дону.
Как сообщали врачи, мужчина поступил в больницу с шариковой ручкой, прошедшей через его глаз и мозг. При этом ручка вошла в мозг на всю глубину черепа – в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга. Нейрохирурги провели операцию, мужчина был помещен в реанимацию. 9 февраля он скончался.
 
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