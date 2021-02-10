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Обвинение заявило о призывах к штурму Капитолия во время речи Трампа
Обвинение заявило о призывах к штурму Капитолия во время речи Трампа
Призывы к штурму Капитолия начали звучать в толпе на митинге в Вашингтоне 6 января во время речи экс-президента США Дональда Трампа, когда тот призывал идти к... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T23:58
2021-02-10T23:58
капитолий
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Призывы к штурму Капитолия начали звучать в толпе на митинге в Вашингтоне 6 января во время речи экс-президента США Дональда Трампа, когда тот призывал идти к конгрессу, свидетельствуют кадры записи с мобильного телефона одного из участников, продемонстрированные в ходе суда по импичменту в сенате.Во время слов Трампа о том, чтобы идти к Капитолию и "подбодрить" сенаторов и конгрессменов с оговоркой, что, может быть, не всех и что люди должны "продемонстрировать силу", из толпы далеко от трибуны послышались одобрительные крики и возгласы: "Штурмовать Капитолий!" и "Захватить Капитолий!"Представитель обвинения конгрессвумен Мэдлен Дин подсчитала, что за все свое более чем часовое выступление Трамп всего один раз употребил слово "мирный" применительно к протесту, и 20 раз – слово "битва" или "сражаться", в том числе "отчаянно сражаться".
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капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Обвинение заявило о призывах к штурму Капитолия во время речи Трампа

23:58 10.02.2021
 
© REUTERS / Jim Bourg/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© REUTERS / Jim Bourg/File Photo
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Призывы к штурму Капитолия начали звучать в толпе на митинге в Вашингтоне 6 января во время речи экс-президента США Дональда Трампа, когда тот призывал идти к конгрессу, свидетельствуют кадры записи с мобильного телефона одного из участников, продемонстрированные в ходе суда по импичменту в сенате.
Во время слов Трампа о том, чтобы идти к Капитолию и "подбодрить" сенаторов и конгрессменов с оговоркой, что, может быть, не всех и что люди должны "продемонстрировать силу", из толпы далеко от трибуны послышались одобрительные крики и возгласы: "Штурмовать Капитолий!" и "Захватить Капитолий!"
Представитель обвинения конгрессвумен Мэдлен Дин подсчитала, что за все свое более чем часовое выступление Трамп всего один раз употребил слово "мирный" применительно к протесту, и 20 раз – слово "битва" или "сражаться", в том числе "отчаянно сражаться".

"Это ясно был не просто митинг, или марш, или протест. Речь о том, что Дональд Трамп пытался украсть выборы для себя, утверждая, что выборы были подтасованы, незаконны, чтобы его сторонники сражались и вернули их", - сказала она.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 03:27
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КапитолийДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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