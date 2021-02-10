https://ria.ru/20210210/shturm-1596915923.html

Обвинение заявило о призывах к штурму Капитолия во время речи Трампа

Обвинение заявило о призывах к штурму Капитолия во время речи Трампа

Призывы к штурму Капитолия начали звучать в толпе на митинге в Вашингтоне 6 января во время речи экс-президента США Дональда Трампа, когда тот призывал идти к... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T23:58

2021-02-10T23:58

2021-02-10T23:58

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Призывы к штурму Капитолия начали звучать в толпе на митинге в Вашингтоне 6 января во время речи экс-президента США Дональда Трампа, когда тот призывал идти к конгрессу, свидетельствуют кадры записи с мобильного телефона одного из участников, продемонстрированные в ходе суда по импичменту в сенате.Во время слов Трампа о том, чтобы идти к Капитолию и "подбодрить" сенаторов и конгрессменов с оговоркой, что, может быть, не всех и что люди должны "продемонстрировать силу", из толпы далеко от трибуны послышались одобрительные крики и возгласы: "Штурмовать Капитолий!" и "Захватить Капитолий!"Представитель обвинения конгрессвумен Мэдлен Дин подсчитала, что за все свое более чем часовое выступление Трамп всего один раз употребил слово "мирный" применительно к протесту, и 20 раз – слово "битва" или "сражаться", в том числе "отчаянно сражаться".

https://ria.ru/20210207/tramp-1596353006.html

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капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире