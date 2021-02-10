https://ria.ru/20210210/shtraf-1596910636.html

"Радио Свобода"* отказалось оплатить штраф за отсутствие маркировки

"Радио Свобода"* отказалось оплатить штраф за отсутствие маркировки

Внесенное в список СМИ-иноагентов "Радио Свобода"* и его гендиректор не оплатили штрафы за отсутствие соответствующей маркировки, принятие мер будет вестись до... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T22:15

2021-02-10T22:15

2021-02-10T22:15

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Внесенное в список СМИ-иноагентов "Радио Свобода"* и его гендиректор не оплатили штрафы за отсутствие соответствующей маркировки, принятие мер будет вестись до тех пор, пока требование закона не начнет исполняться, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила РИА Новости, что за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов составлено 166 протоколов об административном правонарушении в отношении "Радио Свобода"* и его гендиректора. Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма составила 11 миллионов рублей. Глава русской службы РС* Андрей Шарый, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что будет подана новая апелляция на решение суда.Частью 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ, как напомнили в Роскомнадзоре, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на юридических лиц - 500 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы увеличиваются в два раза."По закону "О средствах массовой информации" (ст. 25.1), материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств", - уточнили в пресс-службе ведомства. * СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210208/volodin-1596492392.html

https://ria.ru/20201214/tsenzura-1589213263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество