"Радио Свобода"* отказалось оплатить штраф за отсутствие маркировки
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Свободная Европа/Свобода" в Праге
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Внесенное в список СМИ-иноагентов "Радио Свобода"* и его гендиректор не оплатили штрафы за отсутствие соответствующей маркировки, принятие мер будет вестись до тех пор, пока требование закона не начнет исполняться, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила РИА Новости, что за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов составлено 166 протоколов об административном правонарушении в отношении "Радио Свобода"* и его гендиректора. Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма составила 11 миллионов рублей. Глава русской службы РС* Андрей Шарый, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что будет подана новая апелляция на решение суда.
"В настоящее время штрафы ООО "РСЕ/РС"* и его гендиректором не оплачены. Контроль за исполнением положений закона о маркировке материалов зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, и принятие мер в случае нарушений будут осуществляться до тех пор, пока иноСМИ не выполнят требования", - рассказали в пресс-службе.
Частью 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ, как напомнили в Роскомнадзоре, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на юридических лиц - 500 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы увеличиваются в два раза.
"По закону "О средствах массовой информации" (ст. 25.1), материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств", - уточнили в пресс-службе ведомства.
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* СМИ, выполняющее функции иноагента