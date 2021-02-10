https://ria.ru/20210210/shtraf-1596852183.html

Госдума поддержала штрафы за нарушения при маркировке лекарств

Госдума поддержала штрафы за нарушения при маркировке лекарств

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения при обязательной маркировке лекарств. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:16

2021-02-10T16:16

2021-02-10T16:16

госдума рф

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения при обязательной маркировке лекарств.Инициативой предлагается ввести штраф за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без средств идентификации или с нарушением порядка их нанесения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния: санкция для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения; для юрлиц – от 50 до 100 тысяч с конфискацией предметов правонарушения.Аналогичные санкции предлагаются за ввод в оборот немаркированных товаров, (за исключением лекарственных препаратов для медицинского применения), подлежащих обязательной маркировке.Кроме того, за непредоставление сведений и нарушение порядка и сроков их предоставления, предусмотренных правилами маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также предоставление неполных или недостоверных сведений штраф для должностных лиц составит от 1 до 10 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210120/markirovka-1593812763.html

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