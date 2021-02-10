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Госдума повысила штрафы за нарушения на митингах
Госдума повысила штрафы за нарушения на митингах
Государственная дума приняла закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:25
2021-02-10T14:17
россия
дмитрий вяткин
единая россия
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций.Автором проекта стал депутат Дмитрий Вяткин из "Единой России".Документ предусматривает усиление административной ответственности за отказ подчиниться законному распоряжению сотрудников полиции, органов Федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.Теперь штрафы за это правонарушение для граждан составят от двух до четырех тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от десяти до двадцати тысяч. Альтернативой штрафу будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.В соответствии с новым законом за передачу денежных средств или иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, теми, кто не вправе это делать, предусматривается штраф для физических лиц размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч.Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на публичное мероприятие, а также нарушение правил отчетности о расходовании собранных средств будет грозить штрафом для граждан в размере от десяти до двадцати тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч.В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий финансировать митинги и демонстрации иностранными гражданами, организациями и компаниями, анонимными источниками, иноагентами и россиянами младше 16 лет.
https://ria.ru/20210204/arest-1596048136.html
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россия, дмитрий вяткин, единая россия, общество

Госдума повысила штрафы за нарушения на митингах

13:25 10.02.2021 (обновлено: 14:17 10.02.2021)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций.
Автором проекта стал депутат Дмитрий Вяткин из "Единой России".
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Теперь штрафы за это правонарушение для граждан составят от двух до четырех тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от десяти до двадцати тысяч. Альтернативой штрафу будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.
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В соответствии с новым законом за передачу денежных средств или иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, теми, кто не вправе это делать, предусматривается штраф для физических лиц размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч.
Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на публичное мероприятие, а также нарушение правил отчетности о расходовании собранных средств будет грозить штрафом для граждан в размере от десяти до двадцати тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч.
В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий финансировать митинги и демонстрации иностранными гражданами, организациями и компаниями, анонимными источниками, иноагентами и россиянами младше 16 лет.
 
РоссияДмитрий ВяткинЕдиная РоссияОбщество
 
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