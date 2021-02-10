https://ria.ru/20210210/shtab-1596807284.html

В Кремле оценили работу оперативного штаба по коронавирусу

В Кремле оценили работу оперативного штаба по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, однако данные по смертности печальны для всех, сказал журналистам... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:55

2021-02-10T12:55

2021-02-10T13:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, однако данные по смертности печальны для всех, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее, по данным Росстата стало известно, что коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тысячи человек в России.Отдельно пресс-секретарь подчеркнул, что данные по смертности печальны, однако с этим столкнулась не только Россия.

https://ria.ru/20210208/testirovanie-1596545605.html

https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596623312.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, владимир путин