https://ria.ru/20210210/shtab-1596807284.html
В Кремле оценили работу оперативного штаба по коронавирусу
В Кремле оценили работу оперативного штаба по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, однако данные по смертности печальны для всех, сказал журналистам... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:55
2021-02-10T12:55
2021-02-10T13:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, однако данные по смертности печальны для всех, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее, по данным Росстата стало известно, что коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тысячи человек в России.Отдельно пресс-секретарь подчеркнул, что данные по смертности печальны, однако с этим столкнулась не только Россия.
https://ria.ru/20210208/testirovanie-1596545605.html
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коронавирус в россии, россия, владимир путин