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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/shtab-1596807284.html
В Кремле оценили работу оперативного штаба по коронавирусу
В Кремле оценили работу оперативного штаба по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, однако данные по смертности печальны для всех, сказал журналистам... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:55
2021-02-10T13:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, однако данные по смертности печальны для всех, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее, по данным Росстата стало известно, что коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тысячи человек в России.Отдельно пресс-секретарь подчеркнул, что данные по смертности печальны, однако с этим столкнулась не только Россия.
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коронавирус в россии, россия, владимир путин

В Кремле оценили работу оперативного штаба по коронавирусу

12:55 10.02.2021 (обновлено: 13:06 10.02.2021)
 
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, однако данные по смертности печальны для всех, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее, по данным Росстата стало известно, что коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тысячи человек в России.
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"Безусловно, доволен, и он сам неоднократно давал высокую оценку этой работе", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Отдельно пресс-секретарь подчеркнул, что данные по смертности печальны, однако с этим столкнулась не только Россия.
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"Это печальные цифры для всех нас. Но это та реальность, с которой мы столкнулись, это не только ковид, это его прямые и косвенные последствия. С этим столкнулась не только Россия, с этим столкнулись практически все страны мира",- заключил Песков.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияВладимир Путин
 
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