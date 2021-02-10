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В Москве возбудили уголовное дело против ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Москве возбудили уголовное дело против ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Москве возбудили уголовное дело против управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:55
2021-02-10T10:55
2021-02-10T14:27
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
свидетели иеговы
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москва
происшествия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело против управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*, сообщается на сайте Следственного комитета.По данным следствия, в сентябре 2017 года приверженцы секты организовали ячейку на севере Москвы, хотя знали, что Верховный суд признал их организацию экстремистской. Они проводили конспиративные собрания в квартире на улице Дыбенко, а также встречи по видеосвязи. На них они изучали религиозную литературу и другие материалы, проповедующие учение иеговистов.Силовики установили и задержали организаторов и участников ячейки. По 16 адресам проводятся обыски.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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новости - религия и мировоззрение, свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия