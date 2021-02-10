Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210210/sekta-1596781117.html
В Москве возбудили уголовное дело против ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Москве возбудили уголовное дело против ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Москве возбудили уголовное дело против управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:55
2021-02-10T14:27
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
свидетели иеговы
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело против управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*, сообщается на сайте Следственного комитета.По данным следствия, в сентябре 2017 года приверженцы секты организовали ячейку на севере Москвы, хотя знали, что Верховный суд признал их организацию экстремистской. Они проводили конспиративные собрания в квартире на улице Дыбенко, а также встречи по видеосвязи. На них они изучали религиозную литературу и другие материалы, проповедующие учение иеговистов.Силовики установили и задержали организаторов и участников ячейки. По 16 адресам проводятся обыски.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201015/legoyda-1579986551.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве возбудили уголовное дело против ячейки "Свидетелей Иеговы"*

10:55 10.02.2021 (обновлено: 14:27 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело против управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*, сообщается на сайте Следственного комитета.
По данным следствия, в сентябре 2017 года приверженцы секты организовали ячейку на севере Москвы, хотя знали, что Верховный суд признал их организацию экстремистской. Они проводили конспиративные собрания в квартире на улице Дыбенко, а также встречи по видеосвязи. На них они изучали религиозную литературу и другие материалы, проповедующие учение иеговистов.
Силовики установили и задержали организаторов и участников ячейки. По 16 адресам проводятся обыски.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября 2020, 17:48Религия и мировоззрение
Легойда о "Свидетелях Иеговы"*: надо больше пояснять, почему их запрещают
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСвидетели ИеговыСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:46Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
14:44Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
14:42Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
14:40Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
14:34Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
14:15Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
14:11Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
Лента новостейМолния