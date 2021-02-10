https://ria.ru/20210210/sekta-1596781117.html

В Москве возбудили уголовное дело против ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В Москве возбудили уголовное дело против ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В Москве возбудили уголовное дело против управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:55

2021-02-10T10:55

2021-02-10T14:27

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

свидетели иеговы

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело против управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*, сообщается на сайте Следственного комитета.По данным следствия, в сентябре 2017 года приверженцы секты организовали ячейку на севере Москвы, хотя знали, что Верховный суд признал их организацию экстремистской. Они проводили конспиративные собрания в квартире на улице Дыбенко, а также встречи по видеосвязи. На них они изучали религиозную литературу и другие материалы, проповедующие учение иеговистов.Силовики установили и задержали организаторов и участников ячейки. По 16 адресам проводятся обыски.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201015/legoyda-1579986551.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия