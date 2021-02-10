https://ria.ru/20210210/sdelki-1596779865.html

Совфед одобрил закон о контроле за сделками взаимозависимых лиц

Совфед одобрил закон о контроле за сделками взаимозависимых лиц

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о совершенствовании налогового контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми компаниями. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:46

2021-02-10T10:46

2021-02-10T13:02

оэср

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о совершенствовании налогового контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми компаниями.Такие сделки по действующим нормам являются контролируемыми, поскольку могут использоваться компаниями для уменьшения налогов. При этом компания может заранее согласовать свои цены с налоговиками, заключив соглашение о ценообразовании и избежав в будущем налоговых претензий.Закон упрощает проверки контролируемых сделок, одновременно избавляя налогоплательщиков от необходимости подавать вместе с заявлением о заключении соглашения документы, которые уже есть в распоряжении налоговиков. Также уточняется порядок заключения соглашений о ценообразовании с участием иностранных налоговых органов, в частности максимальный срок рассмотрения заявлений о заключении таких соглашений увеличивается в три раза - с 9 до 27 месяцев.Кроме того, срок хранения документов, необходимых для исчисления, удержания и уплаты налогов, увеличивается для налогоплательщиков и налоговых агентов с четырех до пяти лет. Налогоплательщик, обратившийся в ФНС с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании, должен будет хранить такие документы в течение шести лет, а по внешнеторговым сделкам, одной из сторон которых является иностранное лицо, - в течение десяти лет.Законом также уточняются условия признания контролируемыми внешнеторговых сделок с товарами, составляющими основные статьи экспорта РФ. Сейчас к контролируемым относятся сделки с товарами мировой биржевой торговли. А будут относиться сделки со всеми товарами, которые входят в одну из следующих групп: нефть и товары, выработанные из нефти; черные металлы; цветные металлы; минудобрения; драгоценные металлы и драгоценные камни. Расширение перечня заработает с 1 января 2022 года, вне зависимости от даты заключения соответствующего внешнеторгового договора.Закон также содержит изменения, которые учитывают замечания, сделанные в рамках глобального форума ОЭСР, в части прозрачности и обмена информацией для налоговых целей. В частности, банки по запросу налоговых органов будут обязаны передавать им информацию о бенефициарных владельцах счетов и иные сведения, связанные с управлением такими счетами и их обслуживанием. Налоговики будут вправе запрашивать у реестродержателя документы, связанные с деятельностью проверяемого ими лица, в целях установления бенефициарных владельцев ценных бумаг.Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. В заключении профильного комитета отмечается, что в виде поправок ко второму чтению в Госдуме были внесены нормы, направленные на устранение правовых пробелов и неопределенности в сфере налогового администрирования. Так, закон дает возможность использования личного кабинета налогоплательщика налоговыми органами и лицами, получившими доступ к личному кабинету, при реализации ими прав и обязанностей, установленных законодательством.Устанавливается дополнительная обязанность банков по выдаче документов налоговым органам. Уточняется порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц.Устанавливается, что обеспечение конфиденциальности информации из страновых сведений, полученных от компетентных органов иностранных государств (территорий) в рамках международного автоматического обмена страновыми отчетами, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными международными договорами РФ по вопросам налогообложения, в порядке, аналогичном порядку защиты сведений, составляющих налоговую тайну.

https://ria.ru/20210206/kriptovalyuta-1596272189.html

https://ria.ru/20210210/nalog-1596773581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оэср, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика