https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596783337.html
В Госдуме ответили на слова Борреля о новых санкциях против России
В Госдуме ответили на слова Борреля о новых санкциях против России
Санкции против России не изменили позицию Москвы в вопросах внутренней и внешней политики, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:03
2021-02-10T11:03
2021-02-10T11:04
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руслан бальбек
мария захарова
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Санкции против России не изменили позицию Москвы в вопросах внутренней и внешней политики, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможном введении Евросоюзом новых санкций против России.Как считает Бальбек, Боррель огорчен тем фактом, что Москва следует своим путем, а не слушает "команды из Брюсселя".Он также предположил, что на новых мерах будут настаивать Польша, а также страны Балтии. "Старая" же Европа будет иметь более "взвешенное мнение". Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен предложить ввести новые антироссийские санкции. Этот вопрос рассмотрят на заседании Совета глава МИД Евросоюза 22 февраля, а потом на саммите в марте. Он отметил, что Россия "не оправдала ожидании" и "не стала современной демократией". По его словам, в Брюсселе разочарованы уровнем отношением с Москвой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае, если санкции примут, последует ответ.
https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html
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россия, жозеп боррель, руслан бальбек, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, евросоюз, москва, европа, в мире