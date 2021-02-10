https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596783337.html

В Госдуме ответили на слова Борреля о новых санкциях против России

В Госдуме ответили на слова Борреля о новых санкциях против России

Санкции против России не изменили позицию Москвы в вопросах внутренней и внешней политики, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:03

2021-02-10T11:03

2021-02-10T11:04

россия

жозеп боррель

руслан бальбек

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

госдума рф

евросоюз

москва

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596722276_0:127:3200:1927_1920x0_80_0_0_5f571942d5ffed0908ea0b2fecc1234a.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Санкции против России не изменили позицию Москвы в вопросах внутренней и внешней политики, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможном введении Евросоюзом новых санкций против России.Как считает Бальбек, Боррель огорчен тем фактом, что Москва следует своим путем, а не слушает "команды из Брюсселя".Он также предположил, что на новых мерах будут настаивать Польша, а также страны Балтии. "Старая" же Европа будет иметь более "взвешенное мнение". Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен предложить ввести новые антироссийские санкции. Этот вопрос рассмотрят на заседании Совета глава МИД Евросоюза 22 февраля, а потом на саммите в марте. Он отметил, что Россия "не оправдала ожидании" и "не стала современной демократией". По его словам, в Брюсселе разочарованы уровнем отношением с Москвой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае, если санкции примут, последует ответ.

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, руслан бальбек, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, евросоюз, москва, европа, в мире