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В Госдуме ответили на слова Борреля о новых санкциях против России
В Госдуме ответили на слова Борреля о новых санкциях против России
Санкции против России не изменили позицию Москвы в вопросах внутренней и внешней политики, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:03
2021-02-10T11:04
россия
жозеп боррель
руслан бальбек
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госдума рф
евросоюз
москва
европа
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Санкции против России не изменили позицию Москвы в вопросах внутренней и внешней политики, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможном введении Евросоюзом новых санкций против России.Как считает Бальбек, Боррель огорчен тем фактом, что Москва следует своим путем, а не слушает "команды из Брюсселя".Он также предположил, что на новых мерах будут настаивать Польша, а также страны Балтии. "Старая" же Европа будет иметь более "взвешенное мнение". Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен предложить ввести новые антироссийские санкции. Этот вопрос рассмотрят на заседании Совета глава МИД Евросоюза 22 февраля, а потом на саммите в марте. Он отметил, что Россия "не оправдала ожидании" и "не стала современной демократией". По его словам, в Брюсселе разочарованы уровнем отношением с Москвой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае, если санкции примут, последует ответ.
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россия, жозеп боррель, руслан бальбек, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, евросоюз, москва, европа, в мире

В Госдуме ответили на слова Борреля о новых санкциях против России

11:03 10.02.2021 (обновлено: 11:04 10.02.2021)
 
© AP Photo / Olivier Hoslet, Pool Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / Olivier Hoslet, Pool
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Санкции против России не изменили позицию Москвы в вопросах внутренней и внешней политики, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможном введении Евросоюзом новых санкций против России.
Как считает Бальбек, Боррель огорчен тем фактом, что Москва следует своим путем, а не слушает "команды из Брюсселя".
"Думаю, что про новые санкции было сказано от обиды", — пояснил депутат.
Он также предположил, что на новых мерах будут настаивать Польша, а также страны Балтии.
"Старая" же Европа будет иметь более "взвешенное мнение".
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен предложить ввести новые антироссийские санкции. Этот вопрос рассмотрят на заседании Совета глава МИД Евросоюза 22 февраля, а потом на саммите в марте. Он отметил, что Россия "не оправдала ожидании" и "не стала современной демократией". По его словам, в Брюсселе разочарованы уровнем отношением с Москвой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае, если санкции примут, последует ответ.
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РоссияЖозеп БоррельРуслан БальбекМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Госдума РФЕвросоюзМоскваЕвропаВ мире
 
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