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Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Возможные новые санкции против России не повлияют на внешнеполитический курс страны, считает посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T03:21
2021-02-10T03:21
россия
жозеп боррель
андрей келин
сергей лавров
евросоюз
москва
лондон
европа
политика
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ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Возможные новые санкции против России не повлияют на внешнеполитический курс страны, считает посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетил Россию и, в частности, провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Еще в момент нахождения Борреля в Москве стало известно о высылке из РФ трех европейских дипломатов, которые посещали незаконные акции протеста. В ЕС в результате некоторые политики и СМИ раскритиковали Борреля за визит в Россию, посчитав его ошибочным. Сам Боррель по возвращении из РФ заявил об "отдалении" России от Европы, отсутствии доверия в отношениях, отметив также, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в их восстановлении и охарактеризовал их как зашедшие в тупик. Боррель заявил, что ЕС вскоре может принять новые санкции против РФ.Келин напомнил, что Британия после выхода из ЕС намеревалась вводить собственные санкции, которые повторяли бы ограничительнее меры Евросоюза."В некоторой части они уже изобретают свои санкции, потому что "закон Магнитского" на уровне Евросоюза не был принят, а британцы приняли свой и вписали туда несколько человек под так называемый "закон Магнитского", - сказал Келин.
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россия, жозеп боррель, андрей келин, сергей лавров, евросоюз, москва, лондон, европа, политика

Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны

03:21 10.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Возможные новые санкции против России не повлияют на внешнеполитический курс страны, считает посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетил Россию и, в частности, провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Еще в момент нахождения Борреля в Москве стало известно о высылке из РФ трех европейских дипломатов, которые посещали незаконные акции протеста. В ЕС в результате некоторые политики и СМИ раскритиковали Борреля за визит в Россию, посчитав его ошибочным. Сам Боррель по возвращении из РФ заявил об "отдалении" России от Европы, отсутствии доверия в отношениях, отметив также, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в их восстановлении и охарактеризовал их как зашедшие в тупик. Боррель заявил, что ЕС вскоре может принять новые санкции против РФ.
"Естественно, мы ожидаем, что после визита Борреля будет сначала встреча министров, затем саммит, и какие-то новые санкции по линии Евросоюза будут объявлены. Великобритания идет здесь своим путем, после выхода из Евросоюза она дублирует санкции, которые вводит Евросоюз, но уже на национальной основе... Скорее всего (Британия введет собственные санкции)... Но какого-либо влияния на внешнеполитический курс России это не оказывает, на принятые решения тоже", - сказал посол в беседе с российскими журналистами накануне отмечаемого 10 февраля Дня дипломата.
Келин напомнил, что Британия после выхода из ЕС намеревалась вводить собственные санкции, которые повторяли бы ограничительнее меры Евросоюза.
"В некоторой части они уже изобретают свои санкции, потому что "закон Магнитского" на уровне Евросоюза не был принят, а британцы приняли свой и вписали туда несколько человек под так называемый "закон Магнитского", - сказал Келин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 08:00
Почему будущее Европы зависит от ее отношений с Россией
 
РоссияЖозеп БоррельАндрей КелинСергей ЛавровЕвросоюзМоскваЛондонЕвропаПолитика
 
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