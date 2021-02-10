https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596757513.html

Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны

Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны

Возможные новые санкции против России не повлияют на внешнеполитический курс страны, считает посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T03:21

2021-02-10T03:21

2021-02-10T03:21

россия

жозеп боррель

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евросоюз

москва

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политика

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ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Возможные новые санкции против России не повлияют на внешнеполитический курс страны, считает посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетил Россию и, в частности, провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Еще в момент нахождения Борреля в Москве стало известно о высылке из РФ трех европейских дипломатов, которые посещали незаконные акции протеста. В ЕС в результате некоторые политики и СМИ раскритиковали Борреля за визит в Россию, посчитав его ошибочным. Сам Боррель по возвращении из РФ заявил об "отдалении" России от Европы, отсутствии доверия в отношениях, отметив также, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в их восстановлении и охарактеризовал их как зашедшие в тупик. Боррель заявил, что ЕС вскоре может принять новые санкции против РФ.Келин напомнил, что Британия после выхода из ЕС намеревалась вводить собственные санкции, которые повторяли бы ограничительнее меры Евросоюза."В некоторой части они уже изобретают свои санкции, потому что "закон Магнитского" на уровне Евросоюза не был принят, а британцы приняли свой и вписали туда несколько человек под так называемый "закон Магнитского", - сказал Келин.

https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html

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россия, жозеп боррель, андрей келин, сергей лавров, евросоюз, москва, лондон, европа, политика