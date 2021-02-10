https://ria.ru/20210210/samolet-1596820855.html

Тегеран опроверг сообщения СМИ о словах Зарифа о сбитом лайнере

Тегеран опроверг сообщения СМИ о словах Зарифа о сбитом лайнере

Данные СМИ о словах главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, якобы заявившего о необходимости скрыть причины крушения украинского... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:06

2021-02-10T14:06

2021-02-10T14:25

boeing 737-800

международные авиалинии украины

мохаммад джавад зариф

украина

крушение украинского самолета в иране

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 10 фев — РИА Новости. Данные СМИ о словах главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, якобы заявившего о необходимости скрыть причины крушения украинского самолета под Тегераном, не соответствуют действительности, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Ранее телеканал CBC сообщил, что правительство и службы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой, предположительно, Зариф говорит о том, что правда о причине крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном в январе 2020-го не может быть раскрыта в интересах безопасности.Он также призвал власти Канады не распространять слухи, чтобы не усиливать горе семей погибших в авиакатастрофе граждан. Кроме того, Хатибзаде напомнил, что в настоящий момент подходит к завершению подготовка технического отчета, при работе над которым Канада может высказывать свои соображения по катастрофе.Как сообщал CBC, речь идет об аудиозаписи разговора на фарси, который произошел в первые месяцы после крушения самолета. Телеканал попросил трех человек перевести содержание беседы на английский язык. По утверждению источников телеканала, на записи слышен, предположительно, голос главы МИД Ирана. Он якобы говорит, что есть "тысяча возможностей", чтобы объяснить причину крушения самолета, в том числе преднамеренная атака с участием одного или трех "диверсантов". Говоривший описал этот сценарий как "совсем не маловероятным", сообщает телеканал.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее, в январе, власти Ирана сообщили, что, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

https://ria.ru/20200111/1563279027.html

https://ria.ru/20210109/aviakatastrofy-1592397270.html

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boeing 737-800, международные авиалинии украины, мохаммад джавад зариф, украина, крушение украинского самолета в иране, иран, в мире