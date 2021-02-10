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Тегеран опроверг сообщения СМИ о словах Зарифа о сбитом лайнере
Тегеран опроверг сообщения СМИ о словах Зарифа о сбитом лайнере
Данные СМИ о словах главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, якобы заявившего о необходимости скрыть причины крушения украинского... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:06
2021-02-10T14:25
boeing 737-800
международные авиалинии украины
мохаммад джавад зариф
украина
крушение украинского самолета в иране
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 10 фев — РИА Новости. Данные СМИ о словах главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, якобы заявившего о необходимости скрыть причины крушения украинского самолета под Тегераном, не соответствуют действительности, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Ранее телеканал CBC сообщил, что правительство и службы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой, предположительно, Зариф говорит о том, что правда о причине крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном в январе 2020-го не может быть раскрыта в интересах безопасности.Он также призвал власти Канады не распространять слухи, чтобы не усиливать горе семей погибших в авиакатастрофе граждан. Кроме того, Хатибзаде напомнил, что в настоящий момент подходит к завершению подготовка технического отчета, при работе над которым Канада может высказывать свои соображения по катастрофе.Как сообщал CBC, речь идет об аудиозаписи разговора на фарси, который произошел в первые месяцы после крушения самолета. Телеканал попросил трех человек перевести содержание беседы на английский язык. По утверждению источников телеканала, на записи слышен, предположительно, голос главы МИД Ирана. Он якобы говорит, что есть "тысяча возможностей", чтобы объяснить причину крушения самолета, в том числе преднамеренная атака с участием одного или трех "диверсантов". Говоривший описал этот сценарий как "совсем не маловероятным", сообщает телеканал.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее, в январе, власти Ирана сообщили, что, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
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boeing 737-800, международные авиалинии украины, мохаммад джавад зариф, украина, крушение украинского самолета в иране, иран, в мире

Тегеран опроверг сообщения СМИ о словах Зарифа о сбитом лайнере

14:06 10.02.2021 (обновлено: 14:25 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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ТЕГЕРАН, 10 фев — РИА Новости. Данные СМИ о словах главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, якобы заявившего о необходимости скрыть причины крушения украинского самолета под Тегераном, не соответствуют действительности, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Ранее телеканал CBC сообщил, что правительство и службы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой, предположительно, Зариф говорит о том, что правда о причине крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном в январе 2020-го не может быть раскрыта в интересах безопасности.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 11.01.2020
11 января 2020, 07:14
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

"Утверждения в этой статье неверны и недостоверны. Многие слова, приписанные Зарифу, в корне не соответствуют его высказываниям, имеющиеся же утверждения о наличии этой записи не соответствуют действительности", — прокомментировал в заявлении Хатибзаде.

Он также призвал власти Канады не распространять слухи, чтобы не усиливать горе семей погибших в авиакатастрофе граждан. Кроме того, Хатибзаде напомнил, что в настоящий момент подходит к завершению подготовка технического отчета, при работе над которым Канада может высказывать свои соображения по катастрофе.
Как сообщал CBC, речь идет об аудиозаписи разговора на фарси, который произошел в первые месяцы после крушения самолета. Телеканал попросил трех человек перевести содержание беседы на английский язык. По утверждению источников телеканала, на записи слышен, предположительно, голос главы МИД Ирана. Он якобы говорит, что есть "тысяча возможностей", чтобы объяснить причину крушения самолета, в том числе преднамеренная атака с участием одного или трех "диверсантов". Говоривший описал этот сценарий как "совсем не маловероятным", сообщает телеканал.
Разбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 15:08
Крупные авиакатастрофы в мире в 2018-2021 годах
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее, в январе, власти Ирана сообщили, что, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
Крушение украинского лайнера в Иране
© AFP 2021 / ISNA / Rohhollah Vadati

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2021 / ISNA / Rohhollah Vadati
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране, 8 января 2020
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2021 / ISNA / Rohhollah Vadati

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2021 / ISNA / Rohhollah Vadati
© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee

На его борту находились 179 человек.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
© AFP 2021 / ISNA / Rohhollah Vadati

При крушении никто не выжил.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2021 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2021 / ISNA / Borna Ghassemi

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2021 / ISNA / Borna Ghassemi
© AFP 2021 / ISNA / Rohhollah Vadati

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2021 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2021

Россиян среди пассажиров не было.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2021
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2021

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2021
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2021 / ISNA / Rohhollah Vadati
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2021 / ISNA / Rohhollah Vadati
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2021 / ISNA / Rohhollah Vadati
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2021 / ISNA / Borna Ghassemi
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2021 / ISNA / Rohhollah Vadati
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2021
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2021
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
 
Boeing 737-800Международные авиалинии УкраиныМохаммад Джавад ЗарифУкраинаКрушение украинского самолета в ИранеИранВ мире
 
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