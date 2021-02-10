Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/runet-1596815718.html
ГД приняла закон о штрафах за нарушения требований к устойчивости Рунета
ГД приняла закон о штрафах за нарушения требований к устойчивости Рунета
Государственная дума приняла закон о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и за санкции в отношении российских СМИ и граждан со... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:37
2021-02-10T14:35
россия
госдума рф
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540879_0:268:3164:2048_1920x0_80_0_0_4cc0e0b4254b4e3748685d61e13b551c.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и за санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов.Авторами инициативы стали Александр Хинштейн и Сергей Боярский.Суммы штрафов для юридических лиц варьируются от 20 тысяч до 700 тысяч рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.В случае повторного нарушения сумма штрафа может составить от 60 тысяч рублей до миллиона.Также проектом предлагаются штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан в размере от 50 тысяч до трех миллионов рублей. В первый раз штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч; для юрлиц — от 600 тысяч до миллиона рублей. При повторном нарушении сумма штрафа для граждан возрастет до 200-300 тысяч рублей; для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч; для юрлиц — от полутора до трех миллионов рублей.Помимо этого, вдвое увеличился размер штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальная санкция за повторное нарушение составит до 500 тысяч рублей. Незаконная обработка персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, будет грозить штрафом для граждан в размере от двух до шести тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до 20 тысяч, для юрлиц — от 60 до 100 тысяч. Также ужесточается наказание за повторное нарушение: для граждан штраф составит от четырех до 12 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; для ИП — от 50 до 100 тысяч рублей; для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей. За обработку персональных данных без письменного согласия их владельца штрафы составят для граждан в размере от шести до десяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; для юрлиц — от 30 до 150 тысяч рублей. Повторное совершение такого правонарушения повлечет штраф граждан в размере от десяти до 20 тысяч рублей; для должностных лиц — от 40 до 100 тысяч; для ИП — от 100 до 300 тысяч; для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.За невыполнение оператором персональных данных установленных законом обязанностей, в том числе по защите данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от полутора до трех тысяч рублей; для должностных лиц — от шести до 12 тысяч рублей; для ИП — десяти до 20 тысяч рублей; для юрлиц — от 30 до 60 тысяч рублей.В декабре 2020 года Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Согласно документу, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение об ограничениях будет приниматься генпрокурором по согласованию с МИД России.Закон будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Эта инициатива стала ответной мерой после проявлений цензуры в отношении российских массмедиа в иностранных социальных сетях. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД может отменить санкции. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.
https://ria.ru/20210210/narkotiki-1596812015.html
https://ria.ru/20210210/shtraf-1596813440.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/feysbuk-1596710810.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540879_82:264:2359:1972_1920x0_80_0_0_022f42e9c732ba75209e75cbeeeea747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, технологии, общество

ГД приняла закон о штрафах за нарушения требований к устойчивости Рунета

13:37 10.02.2021 (обновлено: 14:35 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и за санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов.
Авторами инициативы стали Александр Хинштейн и Сергей Боярский.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
13:18
Госдума приняла закон о наказании за склонение к наркопотреблению в Сети
Суммы штрафов для юридических лиц варьируются от 20 тысяч до 700 тысяч рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.
В случае повторного нарушения сумма штрафа может составить от 60 тысяч рублей до миллиона.
Также проектом предлагаются штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан в размере от 50 тысяч до трех миллионов рублей. В первый раз штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч; для юрлиц — от 600 тысяч до миллиона рублей. При повторном нарушении сумма штрафа для граждан возрастет до 200-300 тысяч рублей; для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч; для юрлиц — от полутора до трех миллионов рублей.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
13:25
Госдума повысила штрафы за нарушения на митингах
Помимо этого, вдвое увеличился размер штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальная санкция за повторное нарушение составит до 500 тысяч рублей. Незаконная обработка персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, будет грозить штрафом для граждан в размере от двух до шести тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до 20 тысяч, для юрлиц — от 60 до 100 тысяч. Также ужесточается наказание за повторное нарушение: для граждан штраф составит от четырех до 12 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; для ИП — от 50 до 100 тысяч рублей; для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
За обработку персональных данных без письменного согласия их владельца штрафы составят для граждан в размере от шести до десяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; для юрлиц — от 30 до 150 тысяч рублей. Повторное совершение такого правонарушения повлечет штраф граждан в размере от десяти до 20 тысяч рублей; для должностных лиц — от 40 до 100 тысяч; для ИП — от 100 до 300 тысяч; для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
За невыполнение оператором персональных данных установленных законом обязанностей, в том числе по защите данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от полутора до трех тысяч рублей; для должностных лиц — от шести до 12 тысяч рублей; для ИП — десяти до 20 тысяч рублей; для юрлиц — от 30 до 60 тысяч рублей.
Отражение страницы социальной сети Facebook в глазу - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 17:34
Facebook запустит в России программу по IT-безопасности
В декабре 2020 года Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Согласно документу, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение об ограничениях будет приниматься генпрокурором по согласованию с МИД России.
Закон будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Эта инициатива стала ответной мерой после проявлений цензуры в отношении российских массмедиа в иностранных социальных сетях. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД может отменить санкции. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.
 
РоссияГосдума РФТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
14:42Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
14:40Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
14:34Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
14:15Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
14:11Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
14:08Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе
Лента новостейМолния