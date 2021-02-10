https://ria.ru/20210210/runet-1596815718.html

ГД приняла закон о штрафах за нарушения требований к устойчивости Рунета

ГД приняла закон о штрафах за нарушения требований к устойчивости Рунета

Государственная дума приняла закон о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и за санкции в отношении российских СМИ и граждан со... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:37

2021-02-10T13:37

2021-02-10T14:35

россия

госдума рф

технологии

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и за санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов.Авторами инициативы стали Александр Хинштейн и Сергей Боярский.Суммы штрафов для юридических лиц варьируются от 20 тысяч до 700 тысяч рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.В случае повторного нарушения сумма штрафа может составить от 60 тысяч рублей до миллиона.Также проектом предлагаются штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан в размере от 50 тысяч до трех миллионов рублей. В первый раз штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч; для юрлиц — от 600 тысяч до миллиона рублей. При повторном нарушении сумма штрафа для граждан возрастет до 200-300 тысяч рублей; для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч; для юрлиц — от полутора до трех миллионов рублей.Помимо этого, вдвое увеличился размер штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальная санкция за повторное нарушение составит до 500 тысяч рублей. Незаконная обработка персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, будет грозить штрафом для граждан в размере от двух до шести тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до 20 тысяч, для юрлиц — от 60 до 100 тысяч. Также ужесточается наказание за повторное нарушение: для граждан штраф составит от четырех до 12 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; для ИП — от 50 до 100 тысяч рублей; для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей. За обработку персональных данных без письменного согласия их владельца штрафы составят для граждан в размере от шести до десяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; для юрлиц — от 30 до 150 тысяч рублей. Повторное совершение такого правонарушения повлечет штраф граждан в размере от десяти до 20 тысяч рублей; для должностных лиц — от 40 до 100 тысяч; для ИП — от 100 до 300 тысяч; для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.За невыполнение оператором персональных данных установленных законом обязанностей, в том числе по защите данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от полутора до трех тысяч рублей; для должностных лиц — от шести до 12 тысяч рублей; для ИП — десяти до 20 тысяч рублей; для юрлиц — от 30 до 60 тысяч рублей.В декабре 2020 года Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Согласно документу, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение об ограничениях будет приниматься генпрокурором по согласованию с МИД России.Закон будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Эта инициатива стала ответной мерой после проявлений цензуры в отношении российских массмедиа в иностранных социальных сетях. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД может отменить санкции. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.

https://ria.ru/20210210/narkotiki-1596812015.html

https://ria.ru/20210210/shtraf-1596813440.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/feysbuk-1596710810.html

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россия, госдума рф, технологии, общество