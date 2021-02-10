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В Берлине отказались комментировать вызов главы RT Deutsch в полицию
В Берлине отказались комментировать вызов главы RT Deutsch в полицию
Полиция Берлина отказалась комментировать вызов главы RT DE Динары Токтосуновой в отделение по украинскому запросу, сославшись на защиту личных данных. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:03
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Полиция Берлина отказалась комментировать вызов главы RT DE Динары Токтосуновой в отделение по украинскому запросу, сославшись на защиту личных данных.Накануне телеканал RT сообщил, что Токтосунову вызвали в полицию Берлина, она проходит как свидетель по делу об убийстве по запросу украинской стороны.Согласно законодательству о защите личных данных, их разглашение государственными ведомствами и другими учреждениями, в частности, больницами, строго регламентировано. Как правило, такая информация может быть озвучена с согласия лица, о котором идет речь, или в рамках процессуальных действий.
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rt deutsch, германия, берлин (город), в мире

В Берлине отказались комментировать вызов главы RT Deutsch в полицию

16:03 10.02.2021 (обновлено: 16:12 10.02.2021)
 
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Полиция Берлина отказалась комментировать вызов главы RT DE Динары Токтосуновой в отделение по украинскому запросу, сославшись на защиту личных данных.
Накануне телеканал RT сообщил, что Токтосунову вызвали в полицию Берлина, она проходит как свидетель по делу об убийстве по запросу украинской стороны.

"Вы запрашивает (информацию) об отдельной персоне. По этому поводу я не могу и полиция Берлина не будет давать комментарии из соображений защиты личных данных", - сообщил РИА Новости представитель полиции столицы ФРГ.

Согласно законодательству о защите личных данных, их разглашение государственными ведомствами и другими учреждениями, в частности, больницами, строго регламентировано. Как правило, такая информация может быть озвучена с согласия лица, о котором идет речь, или в рамках процессуальных действий.
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