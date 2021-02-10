https://ria.ru/20210210/rt-1596849193.html

В Берлине отказались комментировать вызов главы RT Deutsch в полицию

В Берлине отказались комментировать вызов главы RT Deutsch в полицию

Полиция Берлина отказалась комментировать вызов главы RT DE Динары Токтосуновой в отделение по украинскому запросу, сославшись на защиту личных данных. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:03

2021-02-10T16:03

2021-02-10T16:12

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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Полиция Берлина отказалась комментировать вызов главы RT DE Динары Токтосуновой в отделение по украинскому запросу, сославшись на защиту личных данных.Накануне телеканал RT сообщил, что Токтосунову вызвали в полицию Берлина, она проходит как свидетель по делу об убийстве по запросу украинской стороны.Согласно законодательству о защите личных данных, их разглашение государственными ведомствами и другими учреждениями, в частности, больницами, строго регламентировано. Как правило, такая информация может быть озвучена с согласия лица, о котором идет речь, или в рамках процессуальных действий.

https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582291239.html

германия

берлин (город)

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rt deutsch, германия, берлин (город), в мире