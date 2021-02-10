https://ria.ru/20210210/rosomakha-1596698528.html

Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал играть Росомаху

Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал играть Росомаху

Американский актер датского происхождения Вигго Мортенсен, номинированный в 2019 году на Оскар за роль в фильме "Зеленая книга", рассказал в подкасте Happy Sad... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T07:19

2021-02-10T07:19

2021-02-10T07:19

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новости культуры

вигго мортенсен

хью джекман

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американский актер датского происхождения Вигго Мортенсен, номинированный в 2019 году на Оскар за роль в фильме "Зеленая книга", рассказал в подкасте Happy Sad Confused, почему отказался играть Росомаху в серии фильмов про Людей Икс.Мортенсен, который в 2020 году впервые выступил в качестве режиссера ("Падение"), пояснил, что Брайан Сингер предлагал ему роль Росомахи в "Людях Икс" 2000 года."Тогда меня сильно смутило обязательство снова и снова играть одного и того же персонажа в бесконечной серии фильмов. Я волновался из-за этого. Кроме того… я взял на ту встречу с режиссером Генри (сына актера, который хорошо разбирается в комиксах, — Прим. ред.). Я думал, что он узнает что-нибудь интересное… К тому же, я разрешил ему прочитать сценарий, но он сказал: "Нет, на самом деле, все совсем не так".Дальше, по словам актера, Сингер начал "из кожи вон лезть", чтобы объяснить Генри, почему он позволил себе так "вольно" обойтись с той или иной деталью.В результате роль досталась Хью Джекману, и Мортенсен уточнил, что уже не может представить себе никого другого в этой роли."По-моему, он сыграл великолепно. Уверен, что никто другой не смог бы лучше", — добавил Мортенсен.

https://ria.ru/20200608/1572515622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, вигго мортенсен, хью джекман