https://ria.ru/20210210/rosomakha-1596698528.html
Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал играть Росомаху
Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал играть Росомаху
Американский актер датского происхождения Вигго Мортенсен, номинированный в 2019 году на Оскар за роль в фильме "Зеленая книга", рассказал в подкасте Happy Sad... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T07:19
2021-02-10T07:19
2021-02-10T07:19
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американский актер датского происхождения Вигго Мортенсен, номинированный в 2019 году на Оскар за роль в фильме "Зеленая книга", рассказал в подкасте Happy Sad Confused, почему отказался играть Росомаху в серии фильмов про Людей Икс.Мортенсен, который в 2020 году впервые выступил в качестве режиссера ("Падение"), пояснил, что Брайан Сингер предлагал ему роль Росомахи в "Людях Икс" 2000 года."Тогда меня сильно смутило обязательство снова и снова играть одного и того же персонажа в бесконечной серии фильмов. Я волновался из-за этого. Кроме того… я взял на ту встречу с режиссером Генри (сына актера, который хорошо разбирается в комиксах, — Прим. ред.). Я думал, что он узнает что-нибудь интересное… К тому же, я разрешил ему прочитать сценарий, но он сказал: "Нет, на самом деле, все совсем не так".Дальше, по словам актера, Сингер начал "из кожи вон лезть", чтобы объяснить Генри, почему он позволил себе так "вольно" обойтись с той или иной деталью.В результате роль досталась Хью Джекману, и Мортенсен уточнил, что уже не может представить себе никого другого в этой роли."По-моему, он сыграл великолепно. Уверен, что никто другой не смог бы лучше", — добавил Мортенсен.
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кино и сериалы, новости культуры, вигго мортенсен, хью джекман
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости
. Американский актер датского происхождения Вигго Мортенсен, номинированный в 2019 году на Оскар за роль в фильме "Зеленая книга", рассказал
в подкасте Happy Sad Confused, почему отказался играть Росомаху в серии фильмов про Людей Икс.
Мортенсен, который в 2020 году впервые выступил в качестве режиссера ("Падение"), пояснил, что Брайан Сингер предлагал ему роль Росомахи в "Людях Икс" 2000 года.
"Тогда меня сильно смутило обязательство снова и снова играть одного и того же персонажа в бесконечной серии фильмов. Я волновался из-за этого. Кроме того… я взял на ту встречу с режиссером Генри (сына актера, который хорошо разбирается в комиксах, — Прим. ред.). Я думал, что он узнает что-нибудь интересное… К тому же, я разрешил ему прочитать сценарий, но он сказал: "Нет, на самом деле, все совсем не так".
Дальше, по словам актера, Сингер начал "из кожи вон лезть", чтобы объяснить Генри, почему он позволил себе так "вольно" обойтись с той или иной деталью.
В результате роль досталась Хью Джекману, и Мортенсен уточнил, что уже не может представить себе никого другого в этой роли.
"По-моему, он сыграл великолепно. Уверен, что никто другой не смог бы лучше", — добавил Мортенсен.