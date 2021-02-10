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Наука
https://ria.ru/20210210/roskosmos-1596805232.html
"Роскосмос" ждет от Турции предложений по сотрудничеству
"Роскосмос" ждет от Турции предложений по сотрудничеству
"Роскосмос" рассчитывает в ближайшем будущем получить от Турции предложения о российской помощи в организации полета на МКС первого турецкого космонавта,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:47
2021-02-10T12:47
наука
россия
луна
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
турция
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Роскосмос" рассчитывает в ближайшем будущем получить от Турции предложения о российской помощи в организации полета на МКС первого турецкого космонавта, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Турецкий лидер Тайип Эрдоган накануне представил национальную космическую программу. Он предложил отправить в космос первого гражданина страны, построить собственный космодром и отправить в конце 2023 года на Луну посадочный аппарат. Позже министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что Анкара ведет переговоры с рядом стран, в том числе с Россией, по сотрудничеству в космосе."Мы всегда рады возможности плотнее поработать с турецкими коллегами и рассчитываем в ближайшем будущем получить от них конкретные предложения по развитию совместных космических проектов, в том числе по подготовке участников космического полета и организации пилотируемой космической миссии в интересах Турции", - сказали в "Роскосмосе".В госкорпорации приветствуют заявления турецких коллег о заинтересованности в наращивании двустороннего взаимодействия в области космоса и подтверждают готовность к обсуждению возможностей запуска полноформатного профильного сотрудничества с турецкой стороной."У наших стран уже выстроены прочные деловые контакты в космической сфере. Мы достаточно давно ведем обсуждения возможности реализации отдельных космических проектов, а с созданием в Турции собственного национального космического агентства наш диалог выходит на новый уровень. В настоящее время ведется активная работа по подготовке двустороннего межправительственного рамочного документа, который заложит надежную основу для дальнейшего успешного развития сотрудничества между странами в области космической деятельности", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210209/roskosmos-1596625921.html
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россия, луна, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, турция

"Роскосмос" ждет от Турции предложений по сотрудничеству

12:47 10.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСборка ракет-носителей "Союз-2" на территории АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре
Сборка ракет-носителей Союз-2 на территории АО РКЦ Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Роскосмос" рассчитывает в ближайшем будущем получить от Турции предложения о российской помощи в организации полета на МКС первого турецкого космонавта, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган накануне представил национальную космическую программу. Он предложил отправить в космос первого гражданина страны, построить собственный космодром и отправить в конце 2023 года на Луну посадочный аппарат. Позже министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что Анкара ведет переговоры с рядом стран, в том числе с Россией, по сотрудничеству в космосе.
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"Мы всегда рады возможности плотнее поработать с турецкими коллегами и рассчитываем в ближайшем будущем получить от них конкретные предложения по развитию совместных космических проектов, в том числе по подготовке участников космического полета и организации пилотируемой космической миссии в интересах Турции", - сказали в "Роскосмосе".
В госкорпорации приветствуют заявления турецких коллег о заинтересованности в наращивании двустороннего взаимодействия в области космоса и подтверждают готовность к обсуждению возможностей запуска полноформатного профильного сотрудничества с турецкой стороной.
"У наших стран уже выстроены прочные деловые контакты в космической сфере. Мы достаточно давно ведем обсуждения возможности реализации отдельных космических проектов, а с созданием в Турции собственного национального космического агентства наш диалог выходит на новый уровень. В настоящее время ведется активная работа по подготовке двустороннего межправительственного рамочного документа, который заложит надежную основу для дальнейшего успешного развития сотрудничества между странами в области космической деятельности", - добавили в пресс-службе.
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