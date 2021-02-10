"Роскосмос" ждет от Турции предложений по сотрудничеству
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСборка ракет-носителей "Союз-2" на территории АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре
Турецкий лидер Тайип Эрдоган накануне представил национальную космическую программу. Он предложил отправить в космос первого гражданина страны, построить собственный космодром и отправить в конце 2023 года на Луну посадочный аппарат. Позже министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что Анкара ведет переговоры с рядом стран, в том числе с Россией, по сотрудничеству в космосе.
"Мы всегда рады возможности плотнее поработать с турецкими коллегами и рассчитываем в ближайшем будущем получить от них конкретные предложения по развитию совместных космических проектов, в том числе по подготовке участников космического полета и организации пилотируемой космической миссии в интересах Турции", - сказали в "Роскосмосе".
В госкорпорации приветствуют заявления турецких коллег о заинтересованности в наращивании двустороннего взаимодействия в области космоса и подтверждают готовность к обсуждению возможностей запуска полноформатного профильного сотрудничества с турецкой стороной.
"У наших стран уже выстроены прочные деловые контакты в космической сфере. Мы достаточно давно ведем обсуждения возможности реализации отдельных космических проектов, а с созданием в Турции собственного национального космического агентства наш диалог выходит на новый уровень. В настоящее время ведется активная работа по подготовке двустороннего межправительственного рамочного документа, который заложит надежную основу для дальнейшего успешного развития сотрудничества между странами в области космической деятельности", - добавили в пресс-службе.
Подпишитесь на рассылку "РИА Наука"Спасибо, вы подписаны на рассылку! Настроить или отменить подписку можно в личном кабинете