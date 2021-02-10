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Ядерные технологии
https://ria.ru/20210210/rosatom-1596842167.html
В России создадут первый в мире атомный энергоблок БРЕСТ-ОД-300
В России создадут первый в мире атомный энергоблок БРЕСТ-ОД-300
Ростехнадзор выдал предприятию госкорпорации "Росатом" "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область) лицензию на создание в России первого в... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:32
2021-02-10T15:38
ядерные технологии
россия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
сибирский химический комбинат
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
северск
томская область
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ростехнадзор выдал предприятию госкорпорации "Росатом" "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область) лицензию на создание в России первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, сообщило ведомство.Этот энергоблок необходим для отработки технологий атомной энергетики будущего.Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором БРЕСТ-ОД-300 должен стать ключевым объектом опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на площадке предприятия Росатома "Сибирский химический комбинат" в Северске Томской области в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв". Помимо энергоблока, ОДЭК включает комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, а также комплекс по переработке отработавшего топлива. Комплекс позволит создать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.Реактор БРЕСТ-ОД-300 предназначен для практического подтверждения основных технических решений, закладываемых в реакторные установки со свинцовым теплоносителем в так называемом замкнутом ядерном топливном цикле, и основных положений концепции естественной безопасности, на которой эти решения основываются. Проектная документация по реактору БРЕСТ-ОД-300 получила положительное заключение Главгосэкспертизы в 2018 году. Главный конструктор реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 - предприятие "Росатома" "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ, Москва)."В период проведения экспертизы обоснования безопасности опытно-демонстрационного энергоблока были разработаны новые федеральные нормы и правила, учитывающие специфику проекта: "Требования к устройству и безопасной эксплуатации корпуса блока реакторного, оборудования и трубопроводов ядерной установки со свинцовым теплоносителем", "Требования к обоснованию прочности корпуса блока реакторного, оборудования и трубопроводов ядерных установок со свинцовым теплоносителем". Утверждены и введены в действие 16 стандартов госкорпорации "Росатом", детализирующие требования и обеспечивающие учет всех особенностей энергоблока "БРЕСТ-ОД-300", - отмечает Ростехнадзор.
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россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сибирский химический комбинат, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северск, томская область

В России создадут первый в мире атомный энергоблок БРЕСТ-ОД-300

15:32 10.02.2021 (обновлено: 15:38 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ростехнадзор выдал предприятию госкорпорации "Росатом" "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область) лицензию на создание в России первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, сообщило ведомство.

"Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин 10 февраля 2021 года подписал лицензию АО "СХК" на сооружение первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем", - говорится в сообщении.

Этот энергоблок необходим для отработки технологий атомной энергетики будущего.
Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором БРЕСТ-ОД-300 должен стать ключевым объектом опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на площадке предприятия Росатома "Сибирский химический комбинат" в Северске Томской области в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв". Помимо энергоблока, ОДЭК включает комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, а также комплекс по переработке отработавшего топлива. Комплекс позволит создать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.
Реактор БРЕСТ-ОД-300 предназначен для практического подтверждения основных технических решений, закладываемых в реакторные установки со свинцовым теплоносителем в так называемом замкнутом ядерном топливном цикле, и основных положений концепции естественной безопасности, на которой эти решения основываются. Проектная документация по реактору БРЕСТ-ОД-300 получила положительное заключение Главгосэкспертизы в 2018 году. Главный конструктор реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 - предприятие "Росатома" "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ, Москва).
"В период проведения экспертизы обоснования безопасности опытно-демонстрационного энергоблока были разработаны новые федеральные нормы и правила, учитывающие специфику проекта: "Требования к устройству и безопасной эксплуатации корпуса блока реакторного, оборудования и трубопроводов ядерной установки со свинцовым теплоносителем", "Требования к обоснованию прочности корпуса блока реакторного, оборудования и трубопроводов ядерных установок со свинцовым теплоносителем". Утверждены и введены в действие 16 стандартов госкорпорации "Росатом", детализирующие требования и обеспечивающие учет всех особенностей энергоблока "БРЕСТ-ОД-300", - отмечает Ростехнадзор.
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Ядерные технологииРоссияФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Сибирский химический комбинатГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"СеверскТомская область
 
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