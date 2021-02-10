https://ria.ru/20210210/reyting-1596736167.html
Финал "Хода королевы" получил высочайший рейтинг в истории Netflix
Финал "Хода королевы" получил высочайший рейтинг в истории Netflix
Заключительная серия "Хода королевы" заработала самый высокий (в истории Netflix) рейтинг на сайте IMDb – 9,4, сообщает NME. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T02:53
2021-02-10T02:53
2021-02-10T02:53
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Заключительная серия "Хода королевы" заработала самый высокий (в истории Netflix) рейтинг на сайте IMDb – 9,4, сообщает NME.В основе "Хода королевы" одноименный роман Уолтера Тевиса о гениальной шахматистке. Проект стал самым популярным мини-сериалом Netflix, за первые четыре недели после премьеры его посмотрели более 62 миллионов человек. Главную роль в шоу сыграла Аня Тейлор-Джой. Оценка последнего эпизода шоу под названием "Эндшпиль" (“End Game”) стала самой лучшей для стримингового сервиса на популярном кинопортале IMDb. На втором месте — финальный эпизод сериала "Я никогда не…" с рейтингом 8,9, а на третьем – вторая серия "Хода королевы" под названием "Exchanges” ("Размены") с 8,8.
https://ria.ru/20210209/kino-1596571732.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, netflix
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости
. Заключительная серия "Хода королевы" заработала самый высокий (в истории Netflix) рейтинг на сайте IMDb – 9,4, сообщает
NME.
В основе "Хода королевы" одноименный роман Уолтера Тевиса о гениальной шахматистке. Проект стал самым популярным мини-сериалом Netflix, за первые четыре недели после премьеры его посмотрели более 62 миллионов человек. Главную роль в шоу сыграла Аня Тейлор-Джой.
Оценка последнего эпизода шоу под названием "Эндшпиль" (“End Game”) стала самой лучшей для стримингового сервиса на популярном кинопортале IMDb.
На втором месте — финальный эпизод сериала "Я никогда не…" с рейтингом 8,9, а на третьем – вторая серия "Хода королевы" под названием "Exchanges” ("Размены") с 8,8.