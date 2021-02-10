https://ria.ru/20210210/reyting-1596736167.html

Финал "Хода королевы" получил высочайший рейтинг в истории Netflix

Финал "Хода королевы" получил высочайший рейтинг в истории Netflix

Заключительная серия "Хода королевы" заработала самый высокий (в истории Netflix) рейтинг на сайте IMDb – 9,4, сообщает NME. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T02:53

2021-02-10T02:53

2021-02-10T02:53

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Заключительная серия "Хода королевы" заработала самый высокий (в истории Netflix) рейтинг на сайте IMDb – 9,4, сообщает NME.В основе "Хода королевы" одноименный роман Уолтера Тевиса о гениальной шахматистке. Проект стал самым популярным мини-сериалом Netflix, за первые четыре недели после премьеры его посмотрели более 62 миллионов человек. Главную роль в шоу сыграла Аня Тейлор-Джой. Оценка последнего эпизода шоу под названием "Эндшпиль" (“End Game”) стала самой лучшей для стримингового сервиса на популярном кинопортале IMDb. На втором месте — финальный эпизод сериала "Я никогда не…" с рейтингом 8,9, а на третьем – вторая серия "Хода королевы" под названием "Exchanges” ("Размены") с 8,8.

https://ria.ru/20210209/kino-1596571732.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix