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Финал "Хода королевы" получил высочайший рейтинг в истории Netflix
Финал "Хода королевы" получил высочайший рейтинг в истории Netflix
Заключительная серия "Хода королевы" заработала самый высокий (в истории Netflix) рейтинг на сайте IMDb – 9,4, сообщает NME. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T02:53
2021-02-10T02:53
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Заключительная серия "Хода королевы" заработала самый высокий (в истории Netflix) рейтинг на сайте IMDb – 9,4, сообщает NME.В основе "Хода королевы" одноименный роман Уолтера Тевиса о гениальной шахматистке. Проект стал самым популярным мини-сериалом Netflix, за первые четыре недели после премьеры его посмотрели более 62 миллионов человек. Главную роль в шоу сыграла Аня Тейлор-Джой. Оценка последнего эпизода шоу под названием "Эндшпиль" (“End Game”) стала самой лучшей для стримингового сервиса на популярном кинопортале IMDb. На втором месте — финальный эпизод сериала "Я никогда не…" с рейтингом 8,9, а на третьем – вторая серия "Хода королевы" под названием "Exchanges” ("Размены") с 8,8.
https://ria.ru/20210209/kino-1596571732.html
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кино и сериалы, новости культуры, netflix

Финал "Хода королевы" получил высочайший рейтинг в истории Netflix

02:53 10.02.2021
 
© Wonderful Films (2020)Кадр из сериала "Ход королевы"
Кадр из сериала Ход королевы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Wonderful Films (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Заключительная серия "Хода королевы" заработала самый высокий (в истории Netflix) рейтинг на сайте IMDb – 9,4, сообщает NME.
В основе "Хода королевы" одноименный роман Уолтера Тевиса о гениальной шахматистке. Проект стал самым популярным мини-сериалом Netflix, за первые четыре недели после премьеры его посмотрели более 62 миллионов человек. Главную роль в шоу сыграла Аня Тейлор-Джой.
Оценка последнего эпизода шоу под названием "Эндшпиль" (“End Game”) стала самой лучшей для стримингового сервиса на популярном кинопортале IMDb.
На втором месте — финальный эпизод сериала "Я никогда не…" с рейтингом 8,9, а на третьем – вторая серия "Хода королевы" под названием "Exchanges” ("Размены") с 8,8.
Актриса Аня Тейлор-Джой - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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