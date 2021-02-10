https://ria.ru/20210210/respirator-1596757652.html

Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без консультации врача

Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без консультации врача

Люди с хроническими заболеваниями легких, сердца, а также некоторыми психическими расстройствами должны обсудить возможность носить респиратор с врачом,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T03:27

2021-02-10T03:27

2021-02-10T08:36

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воз

сколково

москва

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Люди с хроническими заболеваниями легких, сердца, а также некоторыми психическими расстройствами должны обсудить возможность носить респиратор с врачом, рассказала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.Кроме масок, защищаться от заражения можно с помощью респираторов, рассказала она, отметив, что их ВОЗ рекомендует носить, прежде всего, медицинским работникам. Речь идет о респираторах FFP2, которые практически полностью не пропускают коронавирус. При этоv у респираторов есть несколько минусов.Она также обратила внимание на то, что респираторы плохо сидят на детях, а также людях с бородой или усами, поэтому защита будет хуже. Также респираторы с клапанами не защищают окружающих от инфицированного человека, потому что он выдыхает воздух не через фильтр. Ко всему прочему респираторы нужно подгонять под лицо, для чего нужны определенные навыки.

https://ria.ru/20210104/maski-1591931373.html

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2021

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