Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без консультации врача
03:27 10.02.2021 (обновлено: 08:36 10.02.2021)
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗащитная маска сотрудника Иркутской областной инфекционной больницы
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Люди с хроническими заболеваниями легких, сердца, а также некоторыми психическими расстройствами должны обсудить возможность носить респиратор с врачом, рассказала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.
Кроме масок, защищаться от заражения можно с помощью респираторов, рассказала она, отметив, что их ВОЗ рекомендует носить, прежде всего, медицинским работникам. Речь идет о респираторах FFP2, которые практически полностью не пропускают коронавирус. При этоv у респираторов есть несколько минусов.
"В таких респираторах тяжело дышать, особенно продолжительное время. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для людей с некоторыми психическими расстройствами может быть опасно носить такие респираторы — это нужно обсудить с врачом", - уточнила Велданова.
Она также обратила внимание на то, что респираторы плохо сидят на детях, а также людях с бородой или усами, поэтому защита будет хуже. Также респираторы с клапанами не защищают окружающих от инфицированного человека, потому что он выдыхает воздух не через фильтр. Ко всему прочему респираторы нужно подгонять под лицо, для чего нужны определенные навыки.