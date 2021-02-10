https://ria.ru/20210210/reaktor-1596863940.html

Эксперт рассказал об освоении нового типа реакторов в России

Эксперт рассказал об освоении нового типа реакторов в России

Выдача Ростехнадзором лицензии на создание в России опытно-демонстрационного энергоблока с ядерным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 означает, что... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:58

2021-02-10T16:58

2021-02-10T17:06

открытия - риа наука

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

сибирский химический комбинат

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

томская область

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Выдача Ростехнадзором лицензии на создание в России опытно-демонстрационного энергоблока с ядерным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 означает, что отечественная атомная отрасль впервые в мире переходит к практическому освоению новых гражданских энергетических реакторных установок с тяжелометаллическим теплоносителем, рассказал РИА Новости главный редактор информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.Ранее в среду Ростехнадзор сообщил, что выдал предприятию Росатома "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область) лицензию на создание энергоблока БРЕСТ-ОД-300.Он напомнил, что Россия - единственная страна, обладающая успешным опытом эксплуатации реакторов с тяжелометаллическим теплоносителем, применявшихся на ряде советских атомных подводных лодок.Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором БРЕСТ-ОД-300 должен стать ключевым объектом опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на площадке СХК в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв". Помимо энергоблока, ОДЭК включает комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, а также комплекс по переработке отработавшего топлива. Комплекс позволит создать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое. Ранее сообщалось, что пуск реактора БРЕСТ-ОД-300 намечен на 2026 год.Реактор БРЕСТ-ОД-300 предназначен для практического подтверждения основных технических решений, закладываемых в реакторные установки со свинцовым теплоносителем в замкнутом ядерном топливном цикле, и основных положений концепции естественной безопасности, на которой эти решения основываются.Свинцовый теплоноситель обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, он мало замедляет нейтроны, что принципиально важно для работы "быстрых" реакторов. Кроме того, свинец имеет высокую температуру кипения (около 1,8 тысячи градусов Цельсия), он химически инертен при контакте с водой и воздухом, не требует высокого давления в контуре теплоносителя.Сочетание свойств тяжелого свинцового теплоносителя и плотного теплопроводного нитридного топлива создает условия для достижения полного воспроизводства ядерного "горючего" и исключает наиболее тяжелые аварии – с неконтролируемым ростом мощности (как в Чернобыле) и потерей отвода тепла от активной зоны реактора (как в Фукусиме). В этом и заключается суть естественной безопасности реактора БРЕСТ-ОД-300.

https://ria.ru/20201008/reaktor-1578877928.html

https://ria.ru/20200831/energoblok-1576510220.html

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сибирский химический комбинат, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", томская область