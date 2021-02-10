https://ria.ru/20210210/razvedka-1596798405.html

СМИ: британская разведка смягчила требования для новых сотрудников

СМИ: британская разведка смягчила требования для новых сотрудников

Британская секретная разведывательная служба MI6 начала принимать на работу граждан Великобритании, родившихся за ее пределами, чтобы обеспечить многообразие,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:19

2021-02-10T12:19

2021-02-10T12:19

британская разведывательная служба mi6

великобритания

в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Британская секретная разведывательная служба MI6 начала принимать на работу граждан Великобритании, родившихся за ее пределами, чтобы обеспечить многообразие, сообщает газета Times со ссылкой на правительственный источник.Ранее по правилам набора кадров, сотрудниками разведки могли стать только граждане, родившиеся в Великобритании.Как передает газета, подобная кадровая политика позволит повысить эффективность работы MI6 и привлечет работников "с разным типом мышления", а не людей, которые думают одинаково.По информации газеты, в зависимости от должности, на которую претендует потенциальный разведчик, ему может потребоваться отказаться от своего второго гражданства.Согласно газете, этот шаг является продолжением политики экс-главы службы Алекса Янгера по расширению кадрового состава. В мае 2018 года он отменил правило, согласно которому только британцы, у которых оба родителя граждане королевства, могут стать сотрудниками разведки. Таким образом, дети мигрантов с гражданством Великобритании получили возможность работы в спецслужбе. Также был снижен возрастной порог с 21 года до 18 лет, чтобы "идти в авангарде глобальной технологической гонки".

https://ria.ru/20161027/1480119953.html

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

британская разведывательная служба mi6, великобритания, в мире