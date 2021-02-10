СМИ: британская разведка смягчила требования для новых сотрудников
© AP Photo / Alastair GrantШтаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне
© AP Photo / Alastair Grant
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Британская секретная разведывательная служба MI6 начала принимать на работу граждан Великобритании, родившихся за ее пределами, чтобы обеспечить многообразие, сообщает газета Times со ссылкой на правительственный источник.
Ранее по правилам набора кадров, сотрудниками разведки могли стать только граждане, родившиеся в Великобритании.
Как передает газета, подобная кадровая политика позволит повысить эффективность работы MI6 и привлечет работников "с разным типом мышления", а не людей, которые думают одинаково.
"Имея сотрудников разных национальностей с разным бэкграундом, мы можем быть более эффективными в разведке", - цитирует газета источник MI6.
По информации газеты, в зависимости от должности, на которую претендует потенциальный разведчик, ему может потребоваться отказаться от своего второго гражданства.
Согласно газете, этот шаг является продолжением политики экс-главы службы Алекса Янгера по расширению кадрового состава. В мае 2018 года он отменил правило, согласно которому только британцы, у которых оба родителя граждане королевства, могут стать сотрудниками разведки. Таким образом, дети мигрантов с гражданством Великобритании получили возможность работы в спецслужбе. Также был снижен возрастной порог с 21 года до 18 лет, чтобы "идти в авангарде глобальной технологической гонки".