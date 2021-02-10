https://ria.ru/20210210/raketa-1596785934.html
В РКЦ "Прогресс" объяснили задержку с разработкой ракеты "Амур-СПГ"
В РКЦ "Прогресс" объяснили задержку с разработкой ракеты "Амур-СПГ"
Эскизное проектирование первой российской многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ", которое изначально должно было завершиться в конце 2020 года, будет закончено РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:11
2021-02-10T11:11
2021-02-10T11:26
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Эскизное проектирование первой российской многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ", которое изначально должно было завершиться в конце 2020 года, будет закончено в третьем квартале 2021-го, заявил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов.Ранее планировалось, что эскизный проект ракеты будет готов к концу 2020 года, а затем срок сдвинули на весну 2021-го.Эскизное проектирование "Амура-СПГ" началось в октябре 2020 года. Это должна быть ракета с многоразовой первой ступенью, впервые в российской космической отрасли использующая метан в качестве компонента топлива. Летные испытания планируется начать в 2026 году."Роскосмос" впервые в истории разработки ракеты космического назначения заранее установил стоимость пуска такой ракеты – 22-35 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210209/raketa-1596625208.html
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россия, ркц "прогресс", космос - риа наука
САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Эскизное проектирование первой российской многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ", которое изначально должно было завершиться в конце 2020 года, будет закончено в третьем квартале 2021-го, заявил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов.
"По большей части, процентов на 95, эскизное проектирование завершено. Сейчас идет определенная работа над ошибками, потому что ракета-носитель абсолютно новая. Я думаю, что где-то в третьем квартале этого года эскизное проектирование будет закончено ", - сказал он журналистам.
Ранее планировалось, что эскизный проект ракеты будет готов к концу 2020 года, а затем срок сдвинули на весну 2021-го.
Эскизное проектирование "Амура-СПГ" началось в октябре 2020 года. Это должна быть ракета с многоразовой первой ступенью, впервые в российской космической отрасли использующая метан в качестве компонента топлива. Летные испытания планируется начать в 2026 году.
"Роскосмос
" впервые в истории разработки ракеты космического назначения заранее установил стоимость пуска такой ракеты – 22-35 миллионов долларов.