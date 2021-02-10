https://ria.ru/20210210/rak-1596756601.html

Назван способ выявить рак толстой и прямой кишки на ранней стадии

Назван способ выявить рак толстой и прямой кишки на ранней стадии

Симптомы рака толстой и прямой кишки могут появиться не сразу, однако своевременное обращению к врачу снижает риск развития заболевания, говорится на сайте... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T03:13

2021-02-10T03:13

2021-02-10T11:54

американское онкологическое общество

онкология

рак

здоровье

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Симптомы рака толстой и прямой кишки могут появиться не сразу, однако своевременное обращению к врачу снижает риск развития заболевания, говорится на сайте Американского онкологического общества.Подчеркивается, что некоторые из признаков этой болезни могут указывать на такие недуги, как инфекция, геморрой, синдром раздраженного кишечника или воспалительное заболевание кишечника.Однако при наличии следующих проблем со здоровьем лучше обратиться за медицинской помощью, чтобы установить точную причину их возникновения:Специалисты подчеркивают, что рак толстой и прямой кишки часто не вызывает симптомов до разрастания опухоли, поэтому лучше всего пройти обследование до появления каких-либо признаков.Чтобы снизить риск заболевания, рекомендуется включить в рацион овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, не курить, контролировать вес, регулярно заниматься физической активностью, а также не злоупотреблять алкоголем.

https://ria.ru/20210209/rak-1596606386.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

американское онкологическое общество, онкология, рак, здоровье, общество