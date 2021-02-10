https://ria.ru/20210210/putin-1596840115.html
Путин призвал защитить россиян при вложениях на рынке ценных бумаг
Путин призвал защитить россиян при вложениях на рынке ценных бумаг
Президент России Владимир Путин призвал подумать о защите граждан от обмана при вложениях на рынке ценных бумаг, так как уже появляются посреднические конторы,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:23
2021-02-10T15:23
2021-02-10T15:25
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал подумать о защите граждан от обмана при вложениях на рынке ценных бумаг, так как уже появляются посреднические конторы, которые обещают манну небесную."Что касается рынка ценных бумаг, то, безусловно, мы должны подумать, и я просил вас об этом подумать - о том, как защитить интересы граждан. Еще раз повторяю: нам ни в коем случае не нужно здесь второе издание обманутых вкладчиков, обманутых дольщиков, условно, конечно. Поэтому, мы ж понимаем, что в любую секунду появляются всякие посреднические конторы, которые обещают манну небесную", - сказал Путин на совещании с членами кабмина.По его словам, за прошлый год беспрецедентное количество людей пришло на фондовый рынок - свыше 6 миллионов человек уже инвестировали 10 триллионов рублей на фондовых рынках.
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россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
призвал подумать о защите граждан от обмана при вложениях на рынке ценных бумаг, так как уже появляются посреднические конторы, которые обещают манну небесную.
"Что касается рынка ценных бумаг, то, безусловно, мы должны подумать, и я просил вас об этом подумать - о том, как защитить интересы граждан. Еще раз повторяю: нам ни в коем случае не нужно здесь второе издание обманутых вкладчиков, обманутых дольщиков, условно, конечно. Поэтому, мы ж понимаем, что в любую секунду появляются всякие посреднические конторы, которые обещают манну небесную", - сказал Путин на совещании с членами кабмина.
По его словам, за прошлый год беспрецедентное количество людей пришло на фондовый рынок - свыше 6 миллионов человек уже инвестировали 10 триллионов рублей на фондовых рынках.