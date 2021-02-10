https://ria.ru/20210210/putin-1596806841.html

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 24 февраля - по его словам, дата... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:53

2021-02-10T12:53

2021-02-10T13:06

россия

вячеслав лысаков

госдума рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594965379_0:169:3127:1928_1920x0_80_0_0_c64a2761625320fc98d47b33951e777a.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 24 февраля - по его словам, дата этого мероприятия пока не определена.Ранее депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков в своем Telegram-канале, основываясь на изменениях в плане заседаний палаты, предположил, что послание президента Путина Федеральному собранию может состояться 24 февраля или же в ближайшие дни после этой даты."К сожалению, мы не являемся подписчиками Telegram-канала депутата Лысакова. Но он ошибается. Вчера мы отвечали на вопрос, что пока у нас нет точного решения по дате оглашения послания. Как только это решение будет принято, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о 24 февраля как возможной дате обращения.

https://ria.ru/20201224/putin-1590737221.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав лысаков, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика