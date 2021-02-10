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В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 24 февраля - по его словам, дата... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:53
2021-02-10T12:53
2021-02-10T13:06
россия
вячеслав лысаков
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 24 февраля - по его словам, дата этого мероприятия пока не определена.Ранее депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков в своем Telegram-канале, основываясь на изменениях в плане заседаний палаты, предположил, что послание президента Путина Федеральному собранию может состояться 24 февраля или же в ближайшие дни после этой даты."К сожалению, мы не являемся подписчиками Telegram-канала депутата Лысакова. Но он ошибается. Вчера мы отвечали на вопрос, что пока у нас нет точного решения по дате оглашения послания. Как только это решение будет принято, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о 24 февраля как возможной дате обращения.
https://ria.ru/20201224/putin-1590737221.html
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