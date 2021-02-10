https://ria.ru/20210210/pushkov-1596760525.html

Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу

Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу

Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram о процессе импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу и предположил, кто мог бы занять пост лидера страны... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T06:09

2021-02-10T06:09

2021-02-10T06:13

камала харрис

россия

капитолий

telegram (приложение)

дональд трамп

алексей пушков

джо байден

республиканская партия сша

сша

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Пушков объяснил, что значит решение сената США по импичменту Трампу

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram о процессе импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу и предположил, кто мог бы занять пост лидера страны после окончания правления Джо Байдена.По его мнению, действия некоторых представителей Республиканской партии могут лишить ее шансов на победу на следующих президентских выборах, а также стать причиной триумфа на них действующего вице-президента Камалы Харрис.Ранее американский сенат назвал конституционным процесс импичмента Трампу. За это проголосовало 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Однако 44 сенатора-республиканца, проголосовав против, дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа. Для того чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате. Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.

https://ria.ru/20210207/uscherb-1596369003.html

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камала харрис, россия, капитолий, telegram (приложение), дональд трамп, алексей пушков, джо байден, республиканская партия сша, сша, в мире