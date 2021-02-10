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Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram о процессе импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу и предположил, кто мог бы занять пост лидера страны... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T06:09
2021-02-10T06:13
камала харрис
россия
капитолий
telegram (приложение)
дональд трамп
алексей пушков
джо байден
республиканская партия сша
сша
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Пушков объяснил, что значит решение сената США по импичменту Трампу
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram о процессе импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу и предположил, кто мог бы занять пост лидера страны после окончания правления Джо Байдена.По его мнению, действия некоторых представителей Республиканской партии могут лишить ее шансов на победу на следующих президентских выборах, а также стать причиной триумфа на них действующего вице-президента Камалы Харрис.Ранее американский сенат назвал конституционным процесс импичмента Трампу. За это проголосовало 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Однако 44 сенатора-республиканца, проголосовав против, дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа. Для того чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате. Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.
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камала харрис, россия, капитолий, telegram (приложение), дональд трамп, алексей пушков, джо байден, республиканская партия сша, сша, в мире

Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу

06:09 10.02.2021 (обновлено: 06:13 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram о процессе импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу и предположил, кто мог бы занять пост лидера страны после окончания правления Джо Байдена.
По его мнению, действия некоторых представителей Республиканской партии могут лишить ее шансов на победу на следующих президентских выборах, а также стать причиной триумфа на них действующего вице-президента Камалы Харрис.
"Пока импичмент Трампу не вырисовывается, хотя против него интригует антитрамповское крыло его собственной партии. Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году. И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис", — заявил Пушков.
Ранее американский сенат назвал конституционным процесс импичмента Трампу. За это проголосовало 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Однако 44 сенатора-республиканца, проголосовав против, дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа. Для того чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.
Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.
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