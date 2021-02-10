Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09 10.02.2021 (обновлено: 06:13 10.02.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram о процессе импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу и предположил, кто мог бы занять пост лидера страны после окончания правления Джо Байдена.
По его мнению, действия некоторых представителей Республиканской партии могут лишить ее шансов на победу на следующих президентских выборах, а также стать причиной триумфа на них действующего вице-президента Камалы Харрис.
"Пока импичмент Трампу не вырисовывается, хотя против него интригует антитрамповское крыло его собственной партии. Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году. И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис", — заявил Пушков.
Ранее американский сенат назвал конституционным процесс импичмента Трампу. За это проголосовало 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Однако 44 сенатора-республиканца, проголосовав против, дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа. Для того чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.
Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.