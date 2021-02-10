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На Ямале владельца магазина оштрафовали за наценку в 286% на продукты

На Ямале владельца магазина оштрафовали за наценку в 286% на продукты

Прокуратура Салехарда (ЯНАО) выявила наценку в 286% на ряд важных категорий продуктов питания в местном магазине, предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T08:22

2021-02-10T08:22

2021-02-10T13:03

ямал

салехард

продукты

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 фев — РИА Новости. Прокуратура Салехарда (ЯНАО) выявила наценку в 286% на ряд важных категорий продуктов питания в местном магазине, предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.Надзорный орган проверил соблюдение требований законодательства о ценообразовании на продукты питания в пяти магазинах столицы Ямала.Прокурор возбудил в отношении бизнесмена, владеющего магазином, дело об административном правонарушении по статье КоАП о нарушении порядка ценообразования."Коммерсанту назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", — добавили в ведомстве.Согласно результатам мониторинга розничных цен на продукты на 8 февраля, опубликованным на сайте департамента экономики ЯНАО, с начала 2021 года в регионе значительнее всего подорожали картофель (рост 4,8%), куриные яйца (4,5%) и морковь (3,1%). При этом молоко, мука и сливочное масло в среднем по округу подросли в цене в пределах одного-двух процентов.

ямал

салехард

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ямал, салехард, продукты, общество