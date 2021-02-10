https://ria.ru/20210210/probki-1596881096.html

В Москве пробки достигли девяти баллов

В Москве пробки достигли девяти баллов

Пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:24

2021-02-10T18:24

2021-02-10T18:24

россия

яндекс

москва

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне.Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Софийской, Раушской, Котельнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Рождественском, Никитском и Чистопрудном бульварах, на улицах Новый Арбат, Тверская, Моховая, Знаменка, Воздвиженка, Неглинной.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-востоке, востоке, юге и западе. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на севере, востоке и юго-востоке.Заторы отмечаются на вылетных магистралях - Ленинградском и Новорязанском шоссе.

https://ria.ru/20210205/probki-1596143591.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс, москва, общество