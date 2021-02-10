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В Москве пробки достигли девяти баллов
В Москве пробки достигли девяти баллов
Пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:24
2021-02-10T18:24
россия
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москва
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне.Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Софийской, Раушской, Котельнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Рождественском, Никитском и Чистопрудном бульварах, на улицах Новый Арбат, Тверская, Моховая, Знаменка, Воздвиженка, Неглинной.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-востоке, востоке, юге и западе. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на севере, востоке и юго-востоке.Заторы отмечаются на вылетных магистралях - Ленинградском и Новорязанском шоссе.
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россия, яндекс, москва, общество

В Москве пробки достигли девяти баллов

18:24 10.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДорожное движение в Москве.
Дорожное движение в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне.
Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Софийской, Раушской, Котельнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Рождественском, Никитском и Чистопрудном бульварах, на улицах Новый Арбат, Тверская, Моховая, Знаменка, Воздвиженка, Неглинной.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-востоке, востоке, юге и западе. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на севере, востоке и юго-востоке.
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 11:58
"Яндекс" объяснил, откуда в Москве ночью взялись десятибалльные пробки
Заторы отмечаются на вылетных магистралях - Ленинградском и Новорязанском шоссе.
 
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