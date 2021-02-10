https://ria.ru/20210210/probki-1596881096.html
В Москве пробки достигли девяти баллов
В Москве пробки достигли девяти баллов
Пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:24
2021-02-10T18:24
2021-02-10T18:24
россия
яндекс
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594218587_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_12c0460375f72482aaeaee3fda4a5ee6.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне.Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Софийской, Раушской, Котельнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Рождественском, Никитском и Чистопрудном бульварах, на улицах Новый Арбат, Тверская, Моховая, Знаменка, Воздвиженка, Неглинной.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-востоке, востоке, юге и западе. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на севере, востоке и юго-востоке.Заторы отмечаются на вылетных магистралях - Ленинградском и Новорязанском шоссе.
https://ria.ru/20210205/probki-1596143591.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594218587_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_a40ac0175042dfed641cfdab0096bed5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яндекс, москва, общество
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Пробки в Москве
в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки
".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне.
Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Софийской, Раушской, Котельнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Рождественском, Никитском и Чистопрудном бульварах, на улицах Новый Арбат, Тверская, Моховая, Знаменка, Воздвиженка, Неглинной.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-востоке, востоке, юге и западе. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на севере, востоке и юго-востоке.
Заторы отмечаются на вылетных магистралях - Ленинградском и Новорязанском шоссе.