https://ria.ru/20210210/probki-1596785203.html
Пробки в Москве достигли семи баллов
Пробки в Москве достигли семи баллов
Пробки на дорогах Москвы к 11.00 уже достигли 7 баллов, основные затруднения наблюдаются на юге Садового кольца, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:09
2021-02-10T11:09
2021-02-10T11:09
яндекс
городское хозяйство москвы
московское центральное кольцо (мцк)
москва
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы к 11.00 уже достигли 7 баллов, основные затруднения наблюдаются на юге Садового кольца, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".Центральные улицы Москвы относительно свободные, местами из-за ремонтных работ, образуются небольшие заторы. "Стоит" Софийская, Болотная, Москворецкая, Котельническая, Раушская, Садовническая набережные.На внутренней стороне Садового кольца пробка образовалась от станции метро "Павелецкая" до Смоленского бульвара, а также в районе метро "Маяковская" и "Таганская". На внешней стороне от станции метро "Октябрьская" до "Павелецкой".На внутренней стороне ТТК проба растянулась от Хорошевской эстакады до Митьковского тоннеля и от Нижегородской эстакады до пересечения с Волгоградским проспектом. Кроме того, наблюдается пробка от станции метро "Автозаводская" до Гагаринского тоннеля и от Лужнецкой эстакады до станции метро "Кутузовская".На внешней стороне ТТК: от Рижской эстакады до Беговой улицы, от платформы "Тестовская" до Новолужнецкого проезда, а также вблизи платформы "Тульская", станции МЦК "Угрешская" и на участке от пересечения ТТК с шоссе Энтузиастов до Лефортовского тоннеля.МКАД относительно свободный, небольшие пробки образовались на юге, востоке, северо-востоке и западе МКАД. Вылетные магистрали свободны.
https://ria.ru/20210208/prichina-1596526183.html
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яндекс, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк), москва
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Пробки на дорогах Москвы
к 11.00 уже достигли 7 баллов, основные затруднения наблюдаются на юге Садового кольца, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки
".
Центральные улицы Москвы относительно свободные, местами из-за ремонтных работ, образуются небольшие заторы. "Стоит" Софийская, Болотная, Москворецкая, Котельническая, Раушская, Садовническая набережные.
На внутренней стороне Садового кольца пробка образовалась от станции метро "Павелецкая" до Смоленского бульвара, а также в районе метро "Маяковская" и "Таганская". На внешней стороне от станции метро "Октябрьская" до "Павелецкой".
На внутренней стороне ТТК проба растянулась от Хорошевской эстакады до Митьковского тоннеля и от Нижегородской эстакады до пересечения с Волгоградским проспектом. Кроме того, наблюдается пробка от станции метро "Автозаводская" до Гагаринского тоннеля и от Лужнецкой эстакады до станции метро "Кутузовская".
На внешней стороне ТТК: от Рижской эстакады до Беговой улицы, от платформы "Тестовская" до Новолужнецкого проезда, а также вблизи платформы "Тульская", станции МЦК
"Угрешская" и на участке от пересечения ТТК с шоссе Энтузиастов до Лефортовского тоннеля.
МКАД относительно свободный, небольшие пробки образовались на юге, востоке, северо-востоке и западе МКАД. Вылетные магистрали свободны.