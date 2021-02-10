https://ria.ru/20210210/prigovor-1596791507.html

Верховный суд подтвердил приговор каннибалу из Архангельска

Верховный суд подтвердил приговор каннибалу из Архангельска

Верховный суд РФ оставил без изменений приговор к пожизненному лишению свободы в отношении жителя Архангельска, признанного виновным в убийстве трех лиц с целью РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:41

2021-02-10T11:41

2021-02-10T11:41

россия

архангельская область

архангельск

происшествия

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МУРМАНСК, 10 фев – РИА Новости. Верховный суд РФ оставил без изменений приговор к пожизненному лишению свободы в отношении жителя Архангельска, признанного виновным в убийстве трех лиц с целью каннибализма, сообщила прокуратура Архангельской области."Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оставила без изменений постановленный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Архангельским областным судом приговор от 16 марта 2020 года по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Архангельска Эдуарда Селезнева, признанного виновным в убийстве трех лиц, в целях использования мягких тканей потерпевших в пищу", - говорится в сообщении.Как установила коллегия присяжных заседателей, Селезнев нанес ножом спящему и находящемуся в состоянии алкогольного опьянения 59-летнему знакомому не менее одного удара в область груди, от чего тот скончался. Впоследствии осужденный употребил в пищу части тела убитого. Желая скрыть следы совершенного им преступления, Селезнев расчленил труп, уложил в полимерные пакеты и выбросил в протоке реки Волохница.Позже Селезнев совершил еще два убийства - 43-летнего знакомого и 34-летнего мужчины, также отделив части мягких тканей от тел убитых и употребив их в пищу. Остальные части тела расчленил и выбросил в озеро Бутыгино.Приговор в отношении Эдуарда Селезнева был вынесен 16 марта 2020 года. Коллегия присяжных заседателей признала его виновным и незаслуживающим снисхождения. На основании вердикта присяжных судом был вынесен приговор, которым подсудимому было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

https://ria.ru/20190820/1557702546.html

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архангельская область

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россия, архангельская область, архангельск, происшествия